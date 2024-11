© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon



Der Bitcoin-Kurs hat am Sonntag erstmals die 80.000-Dollar-Marke überschritten und setzt damit eine nach dem Wahlsieg von Donald Trump angeheizte Rallye fort.Die größte Kryptowährung der Welt ist in der vergangenen Woche um mehr als 14 Prozent und im vergangenen Monat um mehr als 25 Prozent gestiegen. In den letzten 12 Monaten hat sie um mehr als 112 Prozent zugelegt. Trumps Sieg bei den US-Präsidentschaftswahlen am vergangenen Dienstag hat Hoffnungen auf kryptofreundliche Regulierungen geweckt. Trump, der Kryptowährungen einst als "Betrug" bezeichnete, hat sich nun digitalen Vermögenswerten zugewandt und der Krypto-Community im Wahlkampf eine Reihe von Versprechungen gemacht, darunter die …