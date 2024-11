Die Rheinmetall-Aktie zeigte sich in den letzten Tagen von ihrer ganz starken Seite. Innerhalb einer Woche legte das Papier des deutschen Rüstungskonzerns um +16% zu. Auch am Montagmorgen startet der DAX-Titel mit einem Plus von über 3% stark in die Woche und steigt zeitweise auf ein neues Allzeithoch. Gibt Donald Trump Rheinmetall neuen Rückenwind? Welche Folgen haben Trump und das Koalitions-Aus? Es ist schon erstaunlich. Donald Trump wird abermals ...

