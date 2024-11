FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 42 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operative Entwicklung des Medizinkonzerns verbessere sich weiter, schrieb Analyst Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu jüngsten Quartalszahlen. Die Aktien seien trotz der jüngsten Erholung attraktiv und blieben ein "Top Pick"./mis/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005785604