Frankfurt am Main (ots) -Die Erstplatzierte der Amateurweltrangliste im Damengolf setzt sich in öffentlicher Online-Wahl unter fünf Nominierten durch / Auszeichnung aller Preisträger:innen in der Sportstadt DüsseldorfErstmals in der Geschichte des bedeutendsten Nachwuchspreises im deutschen Spitzensport steht eine Golferin an der Spitze: Helen Briem ist "Sporthilfe Juniorsportlerin 2024". Die Sporthilfe und ihr Nationaler Förderer Deutsche Telekom ehrten die Erstplatzierte der Amateurweltrangliste im Damengolf und vierfache Siegerin bei internationalen Turnieren in der Sportstadt Düsseldorf mit der renommierten Auszeichnung. In einem öffentlichen Online-Voting hatte sich die 19-Jährige aus Nürtingen, die nach ihrem EM-Triumph mit dem Amateur-Team ins Profilager wechselte, unter fünf herausragenden Talenten durchgesetzt. Briem ist bei der seit 1978 vergebenen Auszeichnung die erste Golferin, die als "Sporthilfe Juniorsportlerin" ausgezeichnet wird.Helen Briem zeigte sich bei der Auszeichnung auf der Bühne überwältigt: "Noch habe ich nicht so richtig Worte dafür. Golf ist nicht die populärste Sportart in Deutschland. Allein unter den Top 5 zur Wahl zu stehen, war für mich schon toll. Dass ich jetzt sogar zur 'Sporthilfe Juniorsportlerin 2024' gewählt wurde, ist absolut großartig!"Karin Orgeldinger, im Sporthilfe-Vorstand zuständig für die Athletenförderung, würdigt die "Sporthilfe Juniorsportlerin 2024": "Helen Briem ist eine herausragende Nachwuchsathletin, die mit ihren großartigen Leistungen nicht nur die Golf-Welt beeindruckt. Mit ihren erst 19 Jahren die Nummer eins der Amateurweltrangliste im Damengolf zu sein, spricht für sich. Ich bin sicher, dass sie mit ihrem Talent, ihrem Fleiß und ihrem Charakter auch bei den Profis schnell für Furore sorgen und Erfolge feiern wird. Auch den vier anderen Nominierten gratulieren wir herzlich. Sie gehören zu Deutschlands größten Sport-Talenten und haben eine große Zukunft vor sich. Wir als Sporthilfe freuen wir uns darauf, sie auch in den kommenden Jahren weiterhin auf ihrem Weg an die Weltspitze eng zu begleiten."Zur Wahl standen neben Helen Briem (in alphabetischer Reihenfolge): Hendrik Müller (19 Jahre, aus Leverkusen) - U20-Weltmeister im Stabhochsprung; Julia Tannheimer (19 Jahre, aus Ulm) - zweifache Junioren-Weltmeisterin im Biathlon; Leon Ulbricht (20 Jahre, aus Lörrach) - Junioren-Weltmeister im Snowboardcross; Josefine Unterberger (19 Jahre, aus Stahnsdorf) - Junioren-Weltmeisterin im Modernen Fünfkampf.Als "Sporthilfe Juniorsportler-Team 2024" wurde die männliche U18-3x3-Basketball-Nationalmannschaft mit Simon Feneberg, Fabian Giessmann, Tebbe Möller und Sebastian Schwachhofer ausgezeichnet. Die Junioren hatten im Sommer bei der WM im polnischen Debrecen den Titel gewonnen und dabei die Zuschauer nicht nur durch ihre Leistung, sondern auch durch ihren Team-Zusammenhalt begeistert."Sporthilfe Para-Juniorsportlerin 2024" ist die paralympische Silbermedaillengewinnerin über 50 Meter Rücken, Gina Böttcher. Zuvor glänzte die 23-Jährige vom SC Potsdam mit einem Gold-Hattrick bei den Europameisterschaften im April auf der portugiesischen Insel Madeira, wo sie der Konkurrenz über 150 Meter Lagen, 50 Meter Rücken und über 50 Meter Freistil davonschwamm."Sporthilfe Gehörlosen-Juniorsportlerin 2024" ist Skirennfahrerin Nele Schutzbach. Die 17-Jährige sicherte sich bei den Winter-Deaflympics 2024 im osttürkischen Erzurum als jüngste Starterin bei den alpinen Skiwettbewerben gleich vier Medaillen: Bronze im Super-G sowie jeweils Silber in der Kombination, im Slalom und im Parallel-Slalom. Ein riesiger Erfolg bei ihrer ersten Deaflympics-Teilnahme.Im Rahmen der Veranstaltung wurden zudem 18 Athlet:innen zum Ende ihrer sportlichen Karriere gemeinsam von Sporthilfe und DFL Stiftung unter dem Motto "Danke 2024" auf der Bühne gewürdigt.Karin Orgeldinger: "Für ihre Leistungen und Erfolge für den Sport und ihr Wirken als Vorbild in die Gesellschaft gebührt den heute von uns gewürdigten Sportler:innen unser tiefer Dank. Sie haben uns über viele Jahre hinweg mit ihrer Leistung, ihrer Haltung und ihrem Einsatz für fairen Sport begeistert. Wir wollen die Athlet:innen in der kommenden Zeit über die Nachaktivenförderung in die berufliche Karriere begleiten und über den Sporthilfe Alumni-Club dauerhaft mit ihnen in Kontakt bleiben." Rund 60 Mitglieder des Sporthilfe Alumni-Clubs waren der Einladung der Sporthilfe in die Sportstadt Düsseldorf gefolgt.Seit der ersten Auszeichnung im Jahr 1978 sind zahlreiche namhafte Größen des deutschen Sports aus den ausgezeichneten Juniorsportler:innen hervorgegangen. Dazu gehören Persönlichkeiten wie Michael Groß (1981), Franziska van Almsick (1992), Timo Boll (1997), Ronald Rauhe (1998), Maria Riesch (2004), Magdalena Neuner (2007/2008), Laura Dahlmeier (2013) und Niklas Kaul (2017). Im vergangenen Jahr gewann Turnerin Helen Kevric die renommierte Auszeichnung.Neben der Deutschen Telekom als Partner der "Sporthilfe Juniorsportler:innen" agiert D.Sports als Veranstaltungspartner, Medienpartner ist FUNKE Sport. Mercedes-Benz, Nationaler Förderer der Sporthilfe, stellt den exklusiven Fahrservice für die Gäste.Hinweis für Medienvertreter:innen:Bild- und Video-Material:Hier finden Sie Bilder aller Preisträger:innen sowie von der Würdigung "Danke 2024": Bilder zum Downloaden... Bildquelle: picture alliance für Sporthilfe

Original-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell