Jane Gilbert ist in Miami Chief Heat Officer (CHO) und besetzt damit die erste Stelle dieser Art weltweit. Sie kümmert sich für die Stadt um die Reaktion auf den Klimawandel. Hitzewellen in Indien, Europa und in den USA zeigen es: Extreme Temperaturen sind eine tödliche Gefahr, die inzwischen mehr Menschenleben kosten als Hurrikane oder Überschwemmungen. Auch der Wirtschaft schaden sie kurzfristig der Region mehr als der Anstieg des Meeresspiegels. ...

