NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für International Airlines Group von 2,90 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Es sei immer noch Zeit, den Flug zu erwischen, schrieb Analyst Harry Gowers in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu sehr starken Zahlen angesichts optimistischer Erwartungen an 2025. Die Aktien seien im historischen Bewertungsvergleich sehr günstig zu haben./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2024 / 11:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2024 / 00:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0177542018