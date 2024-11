Bei Fraport zeigt sich an wichtigen Flughäfen eine Verlangsamung der Dynamik bei den Fluggästen. Im dritten Quartal gibt es in Frankfurt ein Plus von 1,8 Prozent bei den Passagieren. Im ersten Quartal waren es noch mehr als 10 Prozent. Trotzdem steigt der Umsatz um 11 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro an. Beim EBITDA gibt es ein Plus von 1,2 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...