DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. November (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) 07:00 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 9 Monate 07:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK; 14:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis (08:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 3Q (15:00 PK) 07:30 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:30 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 9 Monate (11:00 PK) *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 3Q *** 07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q *** 07:50 DE/1&1 AG, Ergebnis 3Q 07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 3Q 07:55 DE/PVA TePla AG, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 9 Monate *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H 08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Oktober PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+1,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,1% zuvor: 4,0% *** 09:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9M (13:00 Analystenkonferenz) 09:00 DE/Ionos Group SE, Ergebnis 3Q 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 3Q 09:00 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 2Q 09:30 DE/Süddeutsche Zeitung, SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht, mündliche Verhandlung zum Solidaritätszuschlag, Karlsruhe 10:30 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, Rede bei Dehoga Branchentag, Berlin 10:50 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Rede bei SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin *** 11:00 US/Philadelphia-Fed-Präsident Harker, Rede zu "Fintech, AI and the Changing Financial Landscape" 11:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Plattner, Pk zur Vorstellung des BSI-Lageberichts 2024, Berlin 11:00 DE/CDU-Vorsitzender Merz, Rede bei Dehoga Branchentag, Berlin *** 11:05 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November PROGNOSE: 13,3 Punkte zuvor: 13,1 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -84,4 Punkte zuvor: -86,9 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 3Q 12:10 DE/FDP-Vorsitzender Lindner, Rede bei SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin 12:30 DE/Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Fahimi, Pk zum Thema "DGB Index Gute Arbeit - Fachkräftemangel", Berlin 13:00 DE/FDP-Fraktionsvorsitzender Dürr, Statement vor Fraktionssitzung, Berlin 14:30 DE/SPD-Fraktionsvorsitzender Mützenich, Statement vor der Fraktionssitzung, Berlin *** 15:10 DE/Bundesfinanzminister Kukies, Rede bei SZ-Wirtschaftsgipfel, Berlin *** AT/Opec-Ölmarktbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 11, 2024

