Stadthagen (ots) -Jetzt bekommt die Autoren-Union Mobilität es gleich von vier Seiten bestätigt: Die Analyseexperten "Meltwater" und "Landau Medien" sowie die Software "Konsole H" melden überzeugend hohe Zahlen; der "Surveymonkey" ermittelt unter den Nutzern eine hohe Dichte an Experten und deren große Zufriedenheit. Bisher nutzte vor allem eine Fachöffentlichkeit die Dienstleistung des Netzwerks freier Fachjournalisten. Die aktuellen Daten zeigen jetzt aber die ganze Breite der Möglichkeiten. Von dieser Position startet die Gesellschaft heute mit neuer Strategie, geändertem Geschäftsmodell, überarbeitetem Portfolio und einem neuen Portal für Auto-Fans.Walther Wuttke, Geschäftsführer der GmbH, deren Gesellschafter ihre Autoren sind, formuliert es provokant: "Mit unserer Reichweite sind wir einflussreicher als alle deutschsprachigen Auto-Influencer zusammen und das mit journalistisch sauberen Berichten." Er fügt hinzu: "Daneben dienen unsere Medien etwa 120 Internet- und Printmedien als verlässliche und offene Quelle". Besonders stolz zeigt sich Wuttke, wenn er auf eine dritte Säule des Informationsangebots hinweist: "Wenn ich das richtig sehe, ist unser 'Auto-Medienportal' zurzeit das einzige Fachmagazin seiner Art mit wachsender Leserschaft."Heute startet das Netzwerk einen vierten Titel: "Auto-Newsdesk" wendet sich an Leser und Beobachter, nicht an Medienmacher oder Mobilitäts-Experten. Das neue Portal konzentriert sich auf Produkte und Aktionen, Fotos und Videos für den Auto-Interessierten und wendet sich gezielt an Nutzer von Smartphones und Tablets. (aum)