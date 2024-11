Erfolgreiche Finanzierung: Heritage Mining nimmt Kapital für Explorationsaktivitäten auf

Anzeige / Werbung Die Insider setzen weiterhin auf das Potenzial der Projekte von Heritage Mining und beteiligen sich an der Finanzierungsrunde. Auf dem Drayton-Black-Lake-Projekt plant Heritage Mining (TSX.V: HML, FSE: Y66, WKN: A3DTM6) weitere Explorationsaktiviten. Zu ihnen wird unter anderem die Durchführung von Magnetfeldmessungen mittels Drohnen auf dem Zielgebiet Contact Bay gehören. Bei der Finanzierung dieser Aktivitäten hat Heritage Mining mit dem erfolgreichen Abschluss der zweiten Tranche seiner im September angekündigten Privatplatzierung große Fortschritte gemacht. Im Rahmen der zweiten Tranche wurden insgesamt 322.000 Kanadische Dollar aufgenommen. Ausgegeben wurden dazu 940.000 Einheiten und weitere 5.500.000 steuerbegünstigte Flow-Through-Einheiten. Jede Einheit wurde zu einem Preis von 0,05 CAD ausgegeben. Durch die Ausgabe der normalen Einheiten flossen dem Unternehmen 47.000 CAD an frischen Mitteln zu, während Heritage Mining durch die Flow-Through-Einheiten 275.000 CAD einnehmen konnte. Jede Einheit besteht wie in Kanada üblich aus einer Stammaktie von Heritage Mining und einer Option. Sie hat eine Laufzeit von 36 Monaten und kann zu einem Preis von 0,10 CAD ausgeübt werden. Durch die Ausgabe von 664.240 neuen Stammaktien des Unternehmens wurden zudem Schulden in Höhe von 33.212 CAD in Eigenkapital gewandelt. Die Insider sind vom Potential der Projekte überzeugt und zeichnen weitere Aktien Hervorzuheben ist die starke Beteiligung von Insidern an den beiden Tranchen der jüngsten Kapitalerhöhung. Während die Insider bei der ersten Tranche 100.000 Stamm- und eine Million Flow-Through-Aktien zeichneten, wurden innerhalb der zweiten Tranche nochmals 800.000 Aktien übernommen. Insgesamt flossen dem Unternehmen durch beide Tranchen 1.398.002 CAD an frischen Mitteln zu. Damit ist es Heritage Mining gelungen, einerseits genügend Geld für die anstehenden Aktivitäten einzusammeln, sodass die Fortsetzung der geplanten Explorationsaktivitäten gesichert ist. Gleichzeitig konnte die zwangsläufige Verwässerung der Altaktionäre jedoch vergleichsweise gering gehalten werden. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Heritage Mining Ltd. halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Heritage Mining Ltd. zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Heritage Mining und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da Heritage Mining Ltd. die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

