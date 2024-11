DJ MÄRKTE USA/US-Börsen mit neuen Rekordhochs zu Handelsbeginn

DOW JONES--Die US-Börsen setzen zu Wochenbeginn ihre Rekordjagd fort. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,6 Prozent fester bei 44.251 Punkten. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um jeweils 0,3 Prozent. In der vergangenen Woche hatten die Kurse vom Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl profitiert und waren von Rekord zu Rekord geeilt.

Am Devisenmarkt zieht der Dollar weiter an. Für den Dollar-Index geht es um 0,5 Prozent aufwärts. Der Euro rutscht deutlich unter 1,07 Dollar. Anleger setzten darauf, dass die Inflation unter einer Regierung Trump steigen wird, wodurch wiederum der Spielraum der US-Notenbank für Zinssenkungen beschränkt würde, so Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote. Zwar werde am Markt noch immer eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bis zum Jahresende eingepreist, allerdings mit geringerer Wahrscheinlichkeit, fügt sie hinzu. Anleger dürften vor diesem Hintergrund ihr Augenmerk verstärkt auf Inflationsdaten richten. Am Mittwoch werden die US-Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht, am Donnerstag folgen die Erzeugerpreise.

Der Bitcoin stieg am Montag zeitweise erstmals über 82.000 Dollar. Aktuell notiert er 1,2 Prozent fester bei 81.766 Dollar. Seit dem Tag der Präsidentschaftswahl, an dem die Kryptowährung im Tief unter 68.000 Dollar notierte, hat sie um etwa 20 Prozent aufgewertet. Trump gilt als kryptofreundlich. Anleger hoffen auf eine Lockerung der regulatorischen Vorschriften für Kryptowährungen.

Der feste Dollar drückt die Preise für Öl und Gold. Öl wird zusätzlich belastet durch die Befürchtung eines Überangebots. Das am Freitag beschlossene chinesische Schulden-Swap-Programm zur finanziellen Stärkung der Lokalregierungen wird von Beobachtern als ungeeignet erachtet, um die Nachfrage zu steigern, denn es enthält keine echten Stimuli. Dazu schwächt sich Hurrikan Rafael in den USA ab, so dass die vorübergehend stillgelegten Ölförderanlagen in der betroffenen Region bald wieder den normalen Betrieb aufnehmen dürften.

Am Anleihemarkt ruht derweil der Handel am Montag wegen des Feiertags Veterans Day.

Unter den Einzelwerten gewinnen die Aktien der Kryptobörse Coinbase im Sog des Bitcoin-Anstiegs um rund 14 Prozent. Für Tesla geht es um 7,9 Prozent aufwärts. Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk hat Trump während des Wahlkampfs nach Kräften unterstützt. Das könnte ihm nach Trumps Amtsantritt nützen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.250,71 +0,6% 261,72 +17,4% S&P-500 6.015,72 +0,3% 20,18 +26,1% Nasdaq-Comp. 19.352,75 +0,3% 65,97 +28,9% Nasdaq-100 21.167,23 +0,2% 50,05 +25,8% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0656 -0,5% 1,0716 1,0733 -3,5% EUR/JPY 163,77 +0,2% 164,50 163,79 +5,2% EUR/CHF 0,9372 -0,1% 0,9397 0,9382 +1,0% EUR/GBP 0,8276 -0,2% 0,8297 0,8301 -4,6% USD/JPY 153,70 +0,7% 153,53 152,63 +9,1% GBP/USD 1,2876 -0,3% 1,2915 1,2929 +1,2% USD/CNH (Offshore) 7,2220 +0,3% 7,2008 7,1963 +1,4% Bitcoin BTC/USD 81.766,25 +1,2% 81.271,75 76.390,75 +87,8% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,48 70,38 -2,7% -1,90 -3,2% Brent/ICE 72,01 73,87 -2,5% -1,86 -3,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,675 42,07 +3,8% +1,61 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.627,12 2.684,32 -2,1% -57,20 +27,4% Silber (Spot) 30,71 31,31 -1,9% -0,60 +29,2% Platin (Spot) 977,64 971,95 +0,6% +5,69 -1,5% Kupfer-Future 4,28 4,31 -0,7% -0,03 +8,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

