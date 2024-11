DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen behaupten die Gewinne

DOW JONES--Europas Börsen zeigen sich am Montagnachmittag weiter fest. Gestützt wird die Stimmung von der andauernden Rekordjagd an der Wall Street, den weiter fallenden Ölpreisen und den nach der jüngsten Erholung stabilen Anleihen. Der Berichtssaison dürfte nun im Wochenverlauf wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Denn nach US-Wahl, Fed-Zinssenkung und deutschem Regierungs-Ende waren Marktteilnehmer vergangene Woche nur noch mit Makro-Faktoren beschäftigt. Diese Woche besonders im Fokus stehen die neuen US-Inflationsdaten. Der DAX legt um 1,5 Prozent zu auf 19.503 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 1,3 Prozent auf 4.862 Punkte.

Anleihen legen quer durch Europa zu, Spanien profitiert von einem erhöhten Ausblick durch die Rating-Agentur Fitch. Aus den USA werden aber keine Impulse kommen, denn der US-Anleihenmarkt bleibt wegen des Veteranen-Feiertags geschlossen. Der Aktienmarkt ist geöffnet.

"Der Blick der Anleger richtet sich aber auch weiter nach China. Obwohl die Regierung ihre Anstrengungen zur Ankurbelung der Wirtschaft verdoppelt hat, sind die Verbraucherpreise im Oktober so langsam gestiegen wie seit vier Monaten nicht mehr". so CMC. Die Deflation bei den Erzeugerpreisen habe sich vertieft. Rohstoffaktien hinken der Entwicklung am Gesamtmarkt hinterher und fallen um 0,5 Prozent zurück.

Continental übertrifft die Gewinnerwartungen

Bei den Unternehmensdaten wurden überwiegend gute Zahlen vorgelegt. In der Autobranche geht es weiter mit Zahlen der Reifenhersteller. In Japan hat Bridgestone Daten mit Licht und Schatten vorgelegt. Bei Continental im DAX wurden hingegen die Gewinnerwartungen im dritten Quartal übertroffen, die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr wurde nur wie erwartet etwas reduziert. Die höhere Marge überrascht im Handel positiv, entsprechend schießen die Aktien 10,7 Prozent nach oben.

Hannover Rück hat zwar nicht mit allen Kennziffern die Prognosen getroffen, die Schaden-Kosten-Quote ist mit lediglich 88 Prozent aber noch etwas besser ausgefallen als erwartet. Hier steigen die Aktien um 3,3 Prozent. Den Reingewinn sieht der Konzern nun bei rund 2,3 Milliarden Euro, bisher war er von mindestens 2,1 Milliarden ausgegangen.

Bei Stahlhersteller Salzgitter ging es indes tief in die Verlustzone, die Titel reagieren volatil, liegen am Nachmittag 0,7 Prozent hinten. Die Wertanpassungen und die negative operative Entwicklung seien negativ für die Salzgitter-Aktie, meinen die Analysten von Baader. Die Übernahmespekulation dürfte jedoch in den kommenden Wochen der Haupttreiber für die Aktie sein.

Triton baut Beteiligung an Evotec aus

Evotec haussieren mit Aufschlägen von 15,4 Prozent. Im Handel machen Übernahmespekulationen die Runde. Die Private Equity Gruppe Triton hat die Beteiligung an dem Biotechunternehmen auf rund 10 Prozent ausgebaut.

Die Spekulation um ein mögliches Gebot von Moncler treibt Burberry am Montag wieder an. Der Kurs steigt um 4,1 Prozent. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Kurs zeitweise stark von der Spekulation profitiert. Grund war unter anderem die Annahme, Moncler könnte den Bereich Oberbekleidung bei Burberry neu ausrichten.

BASF erholen sich kräftig um 2,7 Prozent, bei MTU geht es um 0,8 Prozent nach oben. Bei beiden hat Goldman Sachs eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Heidelberg Materials profitieren von erhöhten Kurszielen unter anderem durch JP Morgan und Metzler und legen um 3,9 Prozent zu.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.861,50 +1,2% 58,74 +7,5% Stoxx-50 4.342,17 +1,3% 55,17 +6,1% DAX 19.503,36 +1,5% 287,88 +16,4% MDAX 27.040,78 +1,7% 449,93 -0,4% TecDAX 3.430,63 +1,5% 49,34 +2,8% SDAX 13.576,99 +1,4% 193,74 -2,8% FTSE 8.142,26 +0,9% 69,87 +4,4% CAC 7.434,04 +1,3% 95,37 -1,5% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,33 -0,04 -0,24 US-Zehnjahresrendite 4,31 0 +0,43 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:35 Uhr Fr, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0639 -0,7% 1,0716 1,0733 -3,7% EUR/JPY 163,64 +0,1% 164,50 163,79 +5,2% EUR/CHF 0,9364 -0,2% 0,9397 0,9382 +0,9% EUR/GBP 0,8270 -0,3% 0,8297 0,8301 -4,7% USD/JPY 153,80 +0,7% 153,53 152,63 +9,2% GBP/USD 1,2867 -0,3% 1,2915 1,2929 +1,1% USD/CNH (Offshore) 7,2285 +0,4% 7,2008 7,1963 +1,5% Bitcoin BTC/USD 82.103,55 +1,7% 81.271,75 76.390,75 +88,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,55 70,38 -2,6% -1,83 -3,1% Brent/ICE 72,15 73,87 -2,3% -1,72 -3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 43,605 42,07 +3,6% +1,54 +10,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.621,58 2.684,32 -2,3% -62,74 +27,1% Silber (Spot) 30,60 31,31 -2,3% -0,71 +28,7% Platin (Spot) 975,12 971,95 +0,3% +3,17 -1,7% Kupfer-Future 4,27 4,31 -0,8% -0,03 +8,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

