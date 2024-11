NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu BSW/Sondierungsgespräche:

"Wenn das BSW auf ebenso fragwürdigen wie nutzlosen Bekundungen des Friedenswillens beharrt, sollten die beiden anderen Parteien auf keinen Fall nachgeben. Vielmehr sollten alle, die an vernünftiger Regierungsarbeit interessiert sind, darüber nachdenken, wie sie dem Wähler klarmachen, dass die Verhältnisse in ihrem Land sich nicht zum Besseren ändern, wenn in Koalitionsverträgen auf Floskeln bestanden wird. Das muss vielmehr als ernstes Signal gesehen werden, dass es beim BSW mit dem Willen zu sachlicher Auseinandersetzung und Kompromissbereitschaft nicht weit her ist."/yyzz/DP/ngu