WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Oktober sind die Verbraucherpreise in Deutschland wieder etwas schneller gestiegen. Das Statistische Bundesamt hat nach vorläufigen Zahlen eine Inflation von 2,0 Prozent festgestellt und will dazu an diesem Dienstag (8.00 Uhr) Details erläutern. Preistreiber waren Dienstleistungen und Lebensmittel, während sich die Energie in der Jahresfrist verbilligt hat. In den Monaten zuvor hatte sich die Inflation auf bis zu 1,6 Prozent im September abgeschwächt. Experten erwarten zum Jahresende einen erneuten Anstieg./ceb/DP/ngu