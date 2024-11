FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KURSVERLUSTE - Der Dax dürfte am Dienstag einen Teil seiner Gewinne vom Vortag abgeben. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,79 Prozent tiefer auf 19.295 Punkten. In den USA waren die Börsen am Montag erneut so hoch gestiegen wie nie, hatten dann aber an Schwung verloren. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten und dem Bruch der Ampel-Koalition in Deutschland sind die Schwankungen am deutschen Aktienmarkt etwas größer geworden. Mit der Rückkehr von Trump ins Weiße Haus sind Unsicherheiten für die deutsche und europäische Wirtschaft verbunden, mit den anstehenden Neuwahlen in Deutschland wächst hingegen die Hoffnung auf einen Neuanfang hierzulande.

USA: - WENIG SCHWUNG NACH REKORD - Nach Rekorden an der Wall Street und an der Nasdaq-Börse zur Eröffnung hat die Rally am Montag im weiteren Verlauf etwas an Schwung verloren. Für den Leitindex Dow Jones Industrial stand zur Schlussglocke zwar ein Plus von 0,69 Prozent auf 44.293,13 Punkte zu Buche. Andere große Börsenbarometer gaben die Gewinne aber größtenteils wieder ab. Die durch den Wahlsieg von Donald Trump ausgelöste Rally an den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt also etwas abgeschwächt. "Trump gilt als Befürworter niedrigerer Unternehmenssteuersätze, der Deregulierung und einer Industriepolitik, die das inländische Wachstum begünstigt", schrieb Analyst Marc Pinto vom Vermögensverwalter Janus Henderson. Das könne der US-Wirtschaft weitere Impulse geben und Risikoanlagen wie Aktien zugutekommen.

ASIEN: - KURSVERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag nachgegeben. Auch in den USA hatte der Schwung nach den jüngsten Rekorden am Vortag nachgelassen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zuletzt rund 0,6 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 2,6 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten büßte im späten Handel 0,5 Prozent ein. Die Unsicherheit über die Handelspolitik von Donald Trump nach dessem Wahlsieg in den USA belastet weiterhin.



DAX 19448,60 1,21%

XDAX 19415,24 0,87%

EuroSTOXX 50 4854,03 1,07%

Stoxx50 4335,09 1,12%



DJIA 44293,13 0,69%

S&P 500 6001,35 0,10%

NASDAQ 100 21106,59 -0,05%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 132,48 0,06%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,0641 -0,14%

USD/Yen 153,59 -0,04%

Euro/Yen 163,43 -0,18%°



ROHÖL:





Brent 71,62 -0,21 USD WTI 67,80 -0,24 USD°

