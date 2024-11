JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik hat im dritten Quartal dank einer höheren Nachfrage in Europa mehr verdient. "Nachdem sich die Nachfrage im zweiten Quartal noch spürbar verbessert hatte, sehen wir aktuell ein durch höhere Unsicherheiten geprägtes Marktumfeld, unter anderem im Automotive-Bereich", sagte Unternehmenschef Stefan Traeger am Dienstag laut einer Mitteilung. Die Ziele für das Gesamtjahr 2024 bestätigte er aufgrund eines guten Auftragsbestands. Die Ziele für 2025 hatte der Vorstand aber erst jüngst um ein Jahr verschoben, da er mit einer Verzögerung beim Aufschwung in der Halbleiterausrüstungsindustrie rechnet.

In den drei Monaten bis Ende September stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 14,9 Prozent auf 59,1 Millionen Euro, wie das Unternehmen in Jena mitteilte. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 26,6 Millionen Euro nach 21,5 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens kletterte im Berichtszeitraum um 4,0 Prozent auf 274,3 Millionen Euro. Während der Konzern operativ besser abschnitt als von Analysten erwartet, verfehlte er die Erwartungen beim Umsatz./mne/stk