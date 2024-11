Die sogenannten Trump-Trades, die Aktien, den Dollar und Kryptowährungen umfassen, sind an der Wall Street weiter auf dem Vormarsch. Die Aktienmärkte setzten ihre Rekordjagd fort, wobei der S&P 500 am Montag den fünften Handelstag in Folge zulegte. Der Bitcoin kletterte am frühen Dienstag über die Marke von 89.000 USD und der Dollar erreichte ein neues ...

Den vollständigen Artikel lesen ...