Der DAX startete am gestrigen Montag mit einem deutlichen Kursplus von 1,2% in die neue Woche. Rückblick: Starker Wochenauftakt für den deutschen Leitindex - nachdem die heimischen Blue Chips in der vergangenen Woche per Saldo nicht über ein kleines Minus von 0,2% hinausgekommen waren, setzten die Notierungen am gestrigen Montag ein erstes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...