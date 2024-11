Unabhängiges CSR Prüfinstitut EcoVadis verleiht Gold Status

GKN Automotive gehört in der geprüften Kategorie zur Spitzengruppe von 1%

Großer Erfolg nach Bronze und Silber Bewertung in 2022 und 2023



LONDON, Großbritannien, Nov. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GKN-Automotive erhält die EcoVadis Gold Auszeichnung für Nachhaltigkeit. Damit übertrifft der Weltmarktführer für Antriebssysteme im Bereich Automotive seine Einstufungen aus den Jahren 2022 (Bronze) und 2023 (Silber) und belegt eindrucksvoll die großen Fortschritte bei der Umsetzung der hauseigenen CSR-Strategie.

Mit der Gold Bewertung gehört GKN Automotive in der geprüften Kategorie zu Spitzengruppe von nur 1%. Berücksichtigt man alle Teilnehmer des EcoVadis Prüfprozesses, befindet sich GKN Automotive in der Gruppe der Top 5% aller jeweils geprüften Unternehmen. Großen Anteil an diesem Erfolg besitzen die hauseigenen CSR-Maßnahmen für das Jahr 2024:

Ankündigung der von der SBTi validierten Roadmap zum Netto-Null-Ziel

Strategie für erneuerbare Energien sowie die Unterzeichnung des ersten VPPA mit Recurrent Energy zur Dekarbonisierung des eigenen Strombedarfs

Nachhaltiges Beschaffungsmanagement durch Einführung der Supplier Assessment Questionnaire (SAQ)-Plattform

Optimierte Prozesse im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht

EcoVadis vergibt Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen weltweit. In einem aufwendigen Scoring-Verfahren werden die CSR-Aktivtäten mithilfe von 21 Kategorien geprüft und entsprechend bewertet. Das Verfahren setzt sich aus vier Hauptkategorien zusammen: Umwelt, Arbeits- und Menschrechte, Ethik-Standards sowie nachhaltige Beschaffung.1 Die maximal zu vergebende Punktzahl pro Hauptkategorie liegt bei 100 Prozentpunkten. GKN Automotive ist es innerhalb eines Jahres gelungen, diesen Wert von 68% (2023) auf 74% (2024) zu verbessern. In der Einzelkategorie Umweltauswirkungen konnte sogar eine Verbesserung um 20% im Vergleich zum Vorjahr erreicht werden.

Dr. Clare Wyatt, Chief People, Communications & Sustainability Officer GKN Automotive: "Der Erfolg gebührt hier dem gesamten Team von GKN Automotive, viele Kollegen sind am gesamten Prozess und vor allem an der Durchführung der Maßnahmen beteiligt. Nachhaltigkeit ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Unternehmens und gilt als unverzichtbarer Baustein für die Zukunft. Die Gold Bewertung von EcoVadis belegt eindrucksvoll unsere Erfolge beim Thema CSR, auch für unsere Kunden ist dies ein wertvolles Signal. Der jährliche Prüfprozess zeigt uns immer wieder Optimierungspotenzial im CSR-Prozess auf, an denen wir ansetzen und somit unsere langfristigen Ziele erreichen können."

1 Diese Kriterien basieren auf international anerkannten Standards für Nachhaltigkeit, wie die Ten Principles of the UN Global Compact, die International Labour Organization (ILO) Konventionen, die Global Reporting Initiative (GRI) Standards, den ISO 26000 Standard, die CERES Roadmap und die UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

ÜBER GKN AUTOMOTIVE

GKN-Automotive ist ein weltweit operierender Innovationsführer der Automobiltechnologie. Die Anfänge des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1759 zurück. Seit 70 Jahren bringt GKN-Automotive Schlüsseltechnologie in die Serienproduktion und ist ein zuverlässiger Partner für Automobilhersteller weltweit. GKN-Automotive hat sich auf die Entwicklung, die Fertigung und die Lieferung von marktführenden Antriebssystemen und zukunftsweisenden elektrischen Antriebstechnologien spezialisiert.

GKN-Automotive ist Teil der Dowlais Group plc, einem auf den Automobilsektor spezialisierten Maschinenbaukonzern.

www.gknautomotive.com

