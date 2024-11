MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jenoptik nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Kennziffern seien geprägt von einem niedrigeren Auftragseingang, aber einem weiter steigenden Umsatz, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Im Einklang mit der üblichen Saisonalität habe sich die Rentabilität des Hightech-Unternehmens im Quartalsvergleich deutlich verbessert./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 08:50 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601