Unterföhring (ots) -Top-Neuzugang mit Top-Quoten. Michael Manousakis und seine Morlocks begeistern mit ihrer ersten Staffel bei Kabel Eins das Publikum. Schon im Frühjahr 2025 wird Kabel Eins die zweite Staffel zeigen. "Morlock Motors - Big Deals im Westerwald" erzielt im Schnitt am Donnerstagabend herausragende 6,4 Prozent Marktanteil in der Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt verfolgen durchschnittlich 2,5 Millionen Zuschauer jede Folge (Nettoreichweite Z 3+).Senderchef Felix von Mengden: "Michael Manousakis und seine Morlocks haben unsere Erwartungen übertroffen. Sie passen wie erhofft perfekt zu Kabel Eins und gehen schon im Frühjahr in die zweite Staffel. Und dass sie vom Start weg nicht nur linear so erfolgreich sind, sondern als bester Kabel Eins-Neustart ever ebenso hervorragend auf Joyn einzahlen, macht uns natürlich gleich noch ein bisschen stolzer auf unsere Westerwald-Premiere."Am Donnerstag, 14. November, läuft die letzte Folge der ersten Staffel in der Prime Time um 20:15 Uhr bei Kabel Eins.Produziert wird das Format von spin tv.Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 12.11.2024 (vorläufig und endgültig gewichtet)