Peking - In der Stadt Zhuhai in der südchinesischen Provinz Guangdong sind zahlreiche Personen ums Leben gekommen, nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist. Insgesamt gebe es mindestens 35 Tote und 43 Verletzte, teilte die örtliche Polizei am Dienstag mit.Der Vorfall ereignete sich demnach offenbar bereits am Montagabend (Ortszeit). Bei dem Fahrer soll es sich um einen 62-jährigen Mann handeln. Er soll versucht haben, vom Tatort zu fliehen, wurde aber gefasst. Die Opfer hatten zum Zeitpunkt der Katastrophe auf dem Gelände eines Sportzentrums im Freien trainiert.Weitere Hintergründe zu dem Vorfall wurden zunächst nicht genannt.