12. November 2024 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / SILICON METALS CORP. (CSE:SI) (FWB:X6U0) ("Silicon Metals" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass Herr Leighton Bocking zum President des Unternehmens ernannt wurde und Mitglied des Board of Directors bleiben wird. Herr Bocking ist seit mehr als 18 Jahren in Kapitalmärkten tätig und hatte hier diverse Positionen als leitender Angestellter und Direktor inne. Herr Leighton hat sich viele Jahre lang erfolgreich auf die Finanzierung und Strukturierung privater und börsennotierter Unternehmen konzentriert, besonders im Bereich des Junior-Bergbausektors. Herr Bocking war auch an gut entwickelten, finanzkräftigen und aussichtsreichen Rohstoffunternehmen beteiligt, und viele dieser Firmen generierten Unternehmenswert in mehreren Jurisdiktionen, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Nevada, Mexiko und Kanada.

Unternehmensupdate

Silicon Metals erlebte seit September 8 spannende Wochen mit der Änderung des Firmennamens, des Handelssymbols und der Markenbildung. Wir freuen uns, unseren Aktionären und der interessierten Zuhörerschaft ein umfassendes Update zu unserem Fortschritt in der Exploration und Entwicklung unserer äußerst vielversprechenden, auf Silika fokussierten Assets und zu verschiedenen Unternehmensbelangen zu geben.

Gerne geben wir ein Update zu unseren betrieblichen Fortschritten, besonders zu dem etwa 4.000 Hektar großen Silika-Projekt Ptarmigan, 130 Kilometer von Prince George, British Columbia entfernt, an dem das Unternehmen jetzt 100%ige Rechte, Titel und Beteiligungen hält und zu unseren vor kurzem abgeschlossenen Optionsvereinbarungen (die "Optionen") zum Erwerb von 100%igen Rechten, Titeln und Beteiligungem am Silika-Projekt Silica Ridge und dem Silika-Projekt Longworth, die beide in British Columbia liegen. Die Silika-Projekte Silica Ridge, Longworth und Ptarmigan repräsentieren gemeinsam ungefähr 10.000 Hektar vielversprechender Silika-Assets, die strategisch über 3 verschiedene Liegenschaften verteilt sind.

Das Unternehmen nahm auch die strategische Ernennung von Herrn Kyler Hardy von Cronin Exploration Inc. zum Advisory Board des Unternehmens vor. Herr Hardy verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im globalen Rohstoffsektor. Er war in den Bereichen Risikokapital und private Eigenkapitalfinanzierung tätig und führte strategische Partner bei gut entwickelten Projekten ein. Herr Hardy gründete, leitete und verkaufte mehrere Unternehmen im Rohstoffsektor, sowohl auf Seite der Projektentwicklung als auch auf Dienstleisterseite. Herr Hardy ist derzeit CEO von The Cronin Group, einer auf natürliche Rohstoffe spezialisierten Handelsbank, Chairman von NuE Corp., Executive Chairman von Temas Resources Corp, und Direktor von Hexa Resources Limited. Silicon wird Herrn Hardys Expertise in Silika bei der Suche nach künftigen Chancen in dem Sektor nutzen.

Bedeutung von Silika

Silika ist ein wichtiger Bestandteil in der Weiterentwicklung von Technologien wie "Künstlicher Intelligenz" sowie ein grundlegendes Element in der Herstellung von Solarmodulen. Silika wird bei der Produktion von Halbleitern benötigt und ist ein unabkömmlicher Bestandteil für neue Energiespeichertechnologien. Daher haben Regierungen und Institutionen weltweit seine Bedeutung formell anerkannt, wobei die EU Silika zum wichtigen Rohstoff[i] erklärte, das US-Energieministerium es in die Liste der "Kritischen Energiematerialien"#_edn2 und die kanadische Regierung es in seine Liste der "Kritischen Mineralien"[iii] aufnahmen. Dies resultierte in einem blühenden globalen Silikamarkt, der im Jahr 2022 einen Wert von 49,12 Milliarden US-Dollar erzielte und in den Jahren 2023 bis 2030 schätzungsweise um eine jährliche Wachstumsrate von 9,9 % steigen wird.[iv]

Das Silika-Projekt Silica Ridge

Silica Ridge umfasst 2.538,22 Hektar und beherbergt ein großes Quarzit-Vorkommen. Nach einem im Jahr 1975 von Silver Standard Mines Limited durchgeführten Bohrprogramm, fasste das historische Explorationsunternehmen in seinem Memo an die Regierung von British Columbia wie folgt zusammen: "Fünf in einem relativ kleinen Bereich ausgeführte Bohrlöcher deuten auf eine beachtliche Silika-Tonnage mit den folgenden Analyseergebnissen hin: SiO2 - 99,43 Prozent; Fe2O3 - 0,09 Prozent; Al2O3 - 0,08 Prozent; CaO - 0,011 Prozent; und LOI - 0,18 Prozent". Die Arbeiten von Silver Standard waren auf die nordwestliche Ecke der Liegenschaft beschränkt, und Silicon glaubt an ein starkes Explorationspotenzial der restlichen Liegenschaft zur Erweiterung der bekannten historischen, hochreinen Mineralisierung.

Das Silika-Projekt Longworth

Das Silika-Konzessionsgebiet Longworth umspannt 3.863,06 Hektar und beherbergt eine Falzsequenz von Sediment- und Vulkangestein unter Bearpaw Ridge. Mindestens vier nach Nordwesten verlaufende Quarzitbänder wurden entlang der westlichen Flanke von Bearpaw Ridge kartiert. Die Quarzitbänder erreichen Mächtigkeiten von bis zu ungefähr 400 Metern. Acht, im Jahr 1982 von Geological Survey Branch von British Columbia genommene Gesteinsproben ergaben durchschnittlich 99,5 Prozent Silika (BCGS Open File 1987-15). Das Unternehmen sieht in Longworth die Chance, historische Arbeiten weiter zu verfolgen und die bekannte Mineralisierung entlang des Streichens nach Südosten zu erweitern.

Das Silika-Projekt Ptarmigan - Derzeit Rechte, Titel und Beteiligung zu 100 % im Besitz des Unternehmens

Silicon Metals entwickelte unsere etwa 4.000 Hektar große Silika-Liegenschaft Ptarmigan, nahe Prince George in British Columbia, Kanada, die eine diskontinuierliche Struktur von etwa 14 Kilometern mit Silika-Gehalten von 97 % bis 98 % SiO2 beherbergt, weiter. Im Rahmen des jetzt abgeschlossenen Phase-1-Explorationsprogramms von Hardline Exploration Corp. wurden 225 (zweihundertfünfundzwanzig) Proben in der Liegenschaft genommen. Dies umfasste 205 (zweihundertfünf) Ausbiss-Oberflächenproben, 7 (sieben) Gesteinsproben über 30 Meter und 11 (elf) Schlitzproben über 24 Meter. Mit fast keinen schadstoffhaltigen Mineralien und Raum zur Erweiterung entlang des Streichens erlebte das Projekt einen starken Start und könnte sich zu einem interessanten Silika-Projekt in einer bergbaufreundlichen Jurisdiktion mit Zugang zu der gesamten wichtigen und notwendigen Infrastruktur entwickeln.

Ein paar zusammenfassende Gedanken

Das Unternehmen ist außerdem im Begriff, weitere qualitativ hochwertige Silika-Projekte zum Ausbau seines Silika-Portfolios zu bewerten. Silicon Metals hat seine Beratergruppe mit Herrn Kyler Hardy als Experten im Beratungsausschuss gestärkt, und wir sind stolz darauf, dass er und Cronin an der spannenden Zukunft von Silika beteiligt sind und mit unserem wachsenden Team weiter Wert generieren, ohne den Blick auf das Vorantreiben des Übergangs zu einer besseren Welt, von der alle Stakeholder profitieren, zu verlieren. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit weitere Updates zu unseren Fortschritten zu geben.

Morgan Good, Chief Executive Officer, und Direktor von Silicon Metals Corp., kommentierte: "Unser Unternehmensupdate beschreibt die harte Arbeit und Effizienz, die alle unsere Teammitglieder in relativ kurzer Zeit erzielt haben. Das Unternehmen ist auch begeistert, Herrn Bocking als neuen President zu begrüßen. Seine reichhaltige Erfahrung mit jungen Bergbauunternehmen und seine wichtige Rolle bei Silicon Metals geben unserem Team Zuversicht in die Erweiterung unserer Humankapitalexpertise und unseres Silika-Asset-Portfolios. Unsere jüngste Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB:X6U0) ermöglicht einem weltweit wachsenden Publikum besseren Zugang zu den neuesten Entwicklungen des Unternehmens."

Sachkundige Person und technischer Bericht

Adrian Smith, P. Geo., eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"), hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Smith, P.Geo. ist ein Direktor und die sachkundige Person von Silicon Metals Corp.

Weitere Informationen über das Silika-Projekt Ptarmigan finden Sie im technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel "Ptarmigan Silica Project Cariboo Mining Division NTS 093/H10 and 11 British Columbia, Canada NI 43-101 Technical Report", der am 26. September 2024 von Chris M. Healey, P. Geo Principal Geologist, Healex Consulting Ltd Engineers and Geoscientists British Columbia Member erstellt wurde und im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Silicon Metals Corp.

Silicon Metals Corp. konzentriert sich derzeit auf Exploration im westlichen Kanada, genauer British Columbia. Das Unternehmen hält ungeteilte 100 % an Rechten, Titel und Beteiligung am Silika-Projekt Ptarmigan, etwa 130 Kilometer von Prince George, British Columbia, entfernt. Das Unternehmen erwarb außerdem die Option zum Kauf von ungeteilten 100 % an Rechten, Titel und Beteiligung am Silika-Projekt Silica Ridge, etwa 70 Kilometer südöstlich der Stadt MacKenzie, British Columbia, und am Silika-Projekt Longworth, etwa 85 Kilometer östlich von Prince George, British Columbia. Darüber hinaus hält das Unternehmen derzeit eine Option zur Exploration des Projekts Hedge Hog, 15 Kilometer nördlich der Stadt Wells in der Bergbauregion Caribou in Zentral-British Columbia. Die Wertpapiere von Silicon Metals Corp. sind an der kanadischen Börse unter dem Symbol "SI" und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "X6U0"notiert.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

SILICON METALS CORP.

"Morgan Good"

Morgan Good

Chief Executive Officer und Direktor

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Morgan Good, CEO und Direktor

T:604-715-4751

E:mailto:morgan@siliconmetalscorp.com oder mailto:ir@siliconmetalscorp.com

W: http://www.siliconmetalscorp.com

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der CSE definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "beabsichtigt" oder "erwartet" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten "könnten", "sollten", "würden" oder "eintreten". Diese Informationen und Aussagen, die hier als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten ohne Einschränkung Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, die bekannte Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Silica Ridge und dem Konzessionsgebiet Longworth Silica zu erweitern, sowie über die Vorteile der Aufnahme von Herrn Hardy in das Advisory Board des Unternehmens und die Ernennung des derzeitigen Direktors Leighton Bocking zum neuen President. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen bestimmte wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die bekannte Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet Silica Ridge entlang des Streichens in südöstlicher Richtung zu erweitern, und ob das Unternehmen in der Lage sein wird, sein Konzessionsgebiet Longworth Silica weiterzuentwickeln, wo das Unternehmen die Möglichkeit sieht, die historischen Arbeiten fortzusetzen, um die bekannte Mineralisierung entlang des Streichens in südöstlicher Richtung zu erweitern. Die Ernennung von Herrn Hardy in das Advisory Board wird die Strategie des Unternehmens zum Erwerb und zur Exploration von Projekten mit hochreinem Silika auf der ganzen Welt unterstützen, und die Ernennung von Herrn Bocking zum President wird die Fähigkeit des Unternehmens zur Steigerung des Shareholder Value verbessern.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die hierin durch einen Verweis enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

