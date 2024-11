Die Politik gibt aktuell den Takt an den Börsen vor. Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sind die US-Börsen gestiegen. Vor allem kennt aber der Bitcoin kein Halten mehr. In Deutschland rückt außerdem das Ampel-Aus in den Fokus. Dr. Moritz Kraemer, Chefvolkswirt von der LBBW, bewertet ...