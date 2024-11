Hallo zum "eMobility Update"! In China haben die deutschen Autohersteller jahrelang satte Gewinne eingefahren. Doch seit in China die Elektroautos boomen, verlieren die deutschen Hersteller rasant Marktanteile. Audi wagt nun einen Neuanfang - und verzichtet dafür sogar auf seine vier Ringe! Allein in den ersten neun Monaten dieses Jahres gingen die Audi-Verkaufszahlen in China um 8,5 Prozent zurück. Und schon in den Vorjahren war der Absatz dort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...