New York - Nach der vom Wahlsieg Donald Trumps beflügelten jüngsten Gewinnserie und Rekordjagd an den US-Aktienmärkten ist am Dienstag zunächst Ruhe eingekehrt. Der Leitindex Dow Jones Industrial und auch die anderen grossen Börsenbarometer bewegten sich im frühen Handel kaum. Der Dow hatte in den vergangenen sechs Handelstagen um rund 6 Prozent zugelegt und dabei immer wieder Rekorde erreicht. Im frühen Handel lag der Dow mit 0,2 Prozent im Minus ...

