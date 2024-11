DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 13. November 2024 (vorläufige Fassung)

=== *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 3Q *** 07:00 DE/Allianz SE, Ergebnis 3Q (11:00 PK; 14:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 4Q (08:00 PK; 10:30 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q (08:00 PK) 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 3Q (09:30 PK) 07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q (10:00 PK) 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q *** 07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 3Q (10:00 PK) 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 3Q 07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 9 Monate *** 07:30 AT/Voestalpine AG, ausführliches Ergebnis 2Q *** 07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q PROGNOSE: 7,4% 2. Quartal: 7,3% *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate 09:05 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Keynote auf dem Handelskongress Deutschland 2024, Berlin *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 3Q *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Vorsitzende des Sachverständigenrats, Schnitzer, Statements bei Übergabe des Jahresgutachtens *** 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zur aktuellen Lage, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 14:30 DE/Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR), Pk zum Jahresgutachten, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,3% gg Vj *** 15:30 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Academy for Teachers Master Class *** 18:00 US/St.-Louis-Fed-Präsident Musalem, Rede bei Veranstaltung des Economic Club of Memphis 19:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Festveranstaltung zum 150-jährigen Bestehen der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berlin *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q *** EZB-Ratsmitglied Muller, Gespräch mit Investoren ===

