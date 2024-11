Mehr als die Hälfte der größeren Unternehmen in Österreich erwägt laut einer neuen Studie, ihren Standort ins Ausland zu verlegen. Das Meinungsforschungsinstitut Hajek hat für den "Infrastrukturreport 2025", der am 7. November in Wien von der Lobbying-Organisation Future Business Austria präsentiert wurde, eine repräsentative Umfrage unter Führungskräften österreichischer Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern durchgeführt. D ...

