Platzierungspreis beträgt 41,0 € je Aktie

Hauptaktionärin KB Holding GmbH beteiligte sich proportional zu ihrem Anteil von 50,09 % an der Kapitalerhöhung

Handel der neuen Aktien wird voraussichtlich am 18. November 2024 aufgenommen

Werdohl, 12. November 2024. Die Vossloh AG hat die Platzierung von neuen Aktien mit Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2024 aus der heute beschlossenen Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen und die 1.756.417 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 41,0 € je Aktie zugeteilt. Vossloh fließt damit ein Emissionserlös in Höhe von rund 72 Mio.€ vor Provisionen und Kosten zu. Vossloh beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung zur teilweisen Finanzierung des Kaufpreises für den geplanten Erwerb der Sateba-Gruppe zu verwenden.

Die Hauptaktionärin der Gesellschaft, KB Holding GmbH, hat sich entsprechend ihrer Beteiligung von 50,09 % am Grundkapital der Gesellschaft an der Kapitalerhöhung beteiligt.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse und zum Handel im regulierten Markt der Düsseldorfer Wertpapierbörse wird voraussichtlich am 15. November 2024 prospektfrei erfolgen. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien am 18. November 2024 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die Lieferung der neuen Aktien ist ebenfalls für den 18. November 2024 vorgesehen.

Vossloh unterliegt für die Dauer von 6 Monaten einer Lock-up-Verpflichtung mit marktüblichen Ausnahmeregelungen.

COMMERZBANK Aktiengesellschaft und Deutsche Bank AG begleiten die Kapitalerhöhung als Joint Global Coordinators & Joint Bookrunners.



Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com



Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

