Die erweiterte Zusammenarbeit nutzt Clinical Data Studio und KI-gesteuerte Biometrie, um qualitativ hochwertige und effiziente Datendienste für die Kunden von Bioforum bereitzustellen

Medidata, eine Marke von Dassault Systèmes und führender Anbieter von Lösungen für klinische Studien in der Life-Science-Branche, gab heute eine neue Unternehmensvereinbarung mit Bioforum bekannt, einem Auftragsforschungsinstitut für Biometrie, das Sponsoren klinischer Studien weltweit betreut.

Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit bietet die erweiterte Partnerschaft den Biotech-Kunden von Bioforum einen breiteren Zugang zu Medidatas KI-gestützter Technologie und ermöglicht so eine agilere klinische Entwicklung. Zusätzlich zu den Medidata-Lösungen wie Medidata Rave EDC und Medidata Rave RTSM, die Bioforum bereits für 60 Studien in verschiedenen Therapiebereichen eingesetzt hat, fügt das Auftragsforschungsinstitut Medidata Clinical Data Studio und Medidata eConsent hinzu, um den Datenfluss zu optimieren, die Datenintegrität zu wahren und die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen.

"Mit unserem Expertenteam, branchenführenden biometrischen Dienstleistungen und proprietärer Technologie ermöglicht Bioforum Sponsoren, ihre klinischen Daten nahtlos an einem Ort zu verwalten und sicherzustellen, dass sie sicher, genau und analysebereit sind", so Amir Malka, CEO und Mitbegründer von Bioforum. "Wir freuen uns, unsere Allianz mit Medidata zu stärken und unseren Kunden gemeinsam die Anpassungsfähigkeit und fortschrittlichen Lösungen zu bieten, die sie für ihren Erfolg benötigen."

"Unsere erweiterte Partnerschaft mit Bioforum bringt KI-gesteuertes Management klinischer Studien in agile Biotech-Start-ups und beschleunigt so deren Weg zur Marktreife", sagte Janet Butler, Executive Vice President und Leiterin des globalen Vertriebs bei Medidata. "Durch die Nutzung unserer Plattformen für Patientendatenüberwachung und RBQM bieten wir Bioforum eine verbesserte betriebliche Effizienz und ihren Kunden einen nahtlosen, qualitativ hochwertigen Datenzugriff."

Bioforum wird Medidatas kommende NEXT New York sponsern, eine führende Konferenz für klinische Studien, die vom Unternehmen veranstaltet wird und vom 13. bis 14. November in New York City stattfindet.

Über Medidata

Medidata sorgt mit digitalen Lösungen zur Unterstützung klinischer Studien für intelligentere Behandlungen und gesündere Menschen. Medidata feiert 25 Jahre bahnbrechende technologische Innovation mit mehr als 34.000 Studien und 10 Millionen Patienten und bietet branchenführende Expertise, analytische Erkenntnisse und den weltweit größten historischen Datensatz für klinische Studien auf Patientenebene. Mehr als 1 Million registrierte Nutzer bei rund 2.200 Kunden vertrauen auf die nahtlose, durchgängige Plattform von Medidata, um die Erfahrungen von Patienten zu verbessern, klinische Durchbrüche zu beschleunigen und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Medidata ist eine Marke von Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), hat ihren Hauptsitz in New York City und wurde von der Everest Group und IDC als führend anerkannt. Entdecken Sie mehr auf www.medidata.com und folgen Sie uns @Medidata.

Über Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ist ein Katalysator für den menschlichen Fortschritt. Wir schaffen virtuelle Umgebungen für Unternehmen und Menschen, um nachhaltige Innovationen zu entwickeln. Mithilfe unserer 3DEXPERIENCE-Plattform und -Anwendungen, die virtuelle Zwillinge der realen Welt erzeugen, können unsere Kunden die Prozesse für die Erstellung, Produktion und das Lebenszyklusmanagement ihrer Angebote neu definieren und somit einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Das Schöne an der Experience Economy ist, dass es sich um eine Wirtschaft handelt, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und allen zugutekommt Verbrauchern, Patienten und Bürgern. Dassault Systèmes schafft Mehrwert für über 350.000 Kunden aller Größen und Branchen in mehr als 150 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.3ds.com.

Über Bioforum the Data Masters

Bioforum the Data Masters ist ein führendes globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das sich auf biometrische Dienstleistungen und Lösungen für die Pharma-, Biotech- und Medizinprodukteindustrie spezialisiert hat. Mit einem Team aus erfahrenen Fachleuten und modernster Technologie bietet Bioforum eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Datenmanagement, Biostatistik, statistische Programmierung und medizinisches Schreiben, um Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Medikamente und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Weitere Informationen über uns und unsere Dienstleistungen finden Sie unter www.bioforumgroup.com ode finden Sie uns auf LinkedIn unter https://il.linkedin.com/company/bioforum-ltd.

