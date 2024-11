Ein am 11. November veröffentlichtes Königliches Gesetzesdekret 7/2024 beschließt neue dringende Maßnahmen für die von den jüngsten extremen Wetterereignissen in Spanien Betroffenen, darunter spezifische Maßnahmen in landwirtschaftlichen Angelegenheiten: Direkthilfe in Höhe von 200 Millionen EUR für Landwirte und Viehzüchter, die einen...

