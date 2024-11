NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Wie Analyst Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion schrieb, lagen die Neunmonatszahlen leicht über den Erwartungen. Er kommentierte auch den diesjährigen Gewinnausblick, den der Energiekonzern nun etwas optimistischer im mittleren Bereich der ursprünglichen Spanne sieht. Der Analystenkonsens liege aber schon in diesem Bereich, betonte er. Gut ankommen könnten seiner Einschätzung nach beschlossene Aktienrückkäufe./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 01:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 01:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007037129