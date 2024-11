NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 werde operativ ein weiteres schwieriges Jahr, schrieb Analyst James Quigley in seiner am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf den Zwischenbericht. Ein Schlusswort des Supreme Court in den USA könnte die Belastung durch den Gylophosat-Rechtsstreit merklich mildern. Die Wahrscheinlichkeit dafür hält Quigley aber für gering./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 05:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

