BAKU, Aserbaidschan, Nov. 13, 2024in Baku ihr bahnbrechendes Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Programvorgestellt, das sich direkt mit den Schlüsselthemen der Konferenz - Klimafinanzierung und Anpassung - befasst. In seiner Rede vor den Delegierten der COP 29 stellte der Ehrenwerte Asterio Appi, Minister für Klimawandel und nationale Resilienz von Nauru, die innovative Finanzierungsinitiative als eine Möglichkeit für gewissenhafte Investoren vor, eine zusätzliche Staatsbürgerschaft zu erwerben und gleichzeitig einen Beitrag zu Klimaanpassungs- und nachhaltigen Entwicklungsprojekten im Südpazifik zu leisten.

Minister Appi hob die breitere Wirkung des Programms hervor: "Nauru spielt, wie viele Länder des Südpazifiks, eine überragende Rolle beim Schutz der weltweit bedeutenden biologischen Vielfalt. In unseren Ökosystemen leben mehr seltene, gefährdete und bedrohte Arten als irgendwo sonst auf der Erde. Dennoch stehen wir an der vordersten Front des Klimawandels und sehen uns mit einem steigenden Meeresspiegel, zunehmenden Sturmfluten und einem beschleunigten Verlust der biologischen Vielfalt konfrontiert. Die Folgen der globalen Erwärmung machen die pazifischen Inselstaaten zunehmend unbewohnbar. Mit der Entscheidung für das Staatsbürgerschaftsprogramm von Nauru sichern Investoren nicht nur ihre eigene Zukunft - sie investieren auch in die Zukunft unseres Planeten."

Die Vereinten Nationen haben wiederholt betont, dass der Zugang zu Finanzmitteln, insbesondere zur Klimafinanzierung, eine entscheidende Voraussetzungdafür ist, dass kleine Inselentwicklungsstaatensind und dringend Zugang zu externer finanzieller Unterstützung benötigen, um die sozialen, wirtschaftlichen und natürlichen Systeme, von denen sie und der Rest der Welt abhängen, widerstandsfähiger zu machen. Die derzeitige Architektur der Klima- und Entwicklungsfinanzierung ist jedoch überaus komplex und nicht in der Lage, effizient, gerecht und in dem Tempo und Umfang zu funktionieren, wie es für die Bedürfnisse der SIDS erforderlich ist.

Sicherung globaler Mobilität und Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft

Isa Seow, der neu ernannte Direktor des Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program Office, wies bei der Auftaktveranstaltung des Programms in Baku darauf hin, dass Nauru als kleinste unabhängige Republik der Welt und drittkleinstes Land "ein Beispiel für Resilienz und Innovation ist und einen einzigartigen Ansatz für bürgerschaftliches Engagement verfolgt, der wirtschaftliches Wachstum mit ökologischem Verantwortungsbewusstsein verbindet".

Seow erläuterte, dass das Programm einen vereinfachten Weg zur Staatsbürgerschaft bietet, mit einer Bearbeitungszeit von nur drei bis vier Monaten. Investoren können sich die nauruanische Staatsbürgerschaft durch eine Einzahlung in den nationalen Schatzfonds sichern, die bei 105.000 USD für einen einzelnen Antragsteller beginnt. Diese Investition bringt internationale Investoren in den Genuss von Vorteilen wie visafreiem Zugang zu 89 Reisezielen, uneingeschränkter doppelter Staatsbürgerschaft und der Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft auf Familienmitglieder auszuweiten.

Er betonte die Verpflichtung des Programms zur Integrität: "Wir haben strenge Due-Diligence-Prozesse und robuste Führungsstrukturen eingeführt, um sicherzustellen, dass nur Personen von höchstem Niveau an der Gestaltung der Zukunft Naurus mitwirken. Bei diesem Programm geht es nicht nur um den Erwerb eines weiteren Reisepasses, sondern um den Beitritt zu einer Gemeinschaft, die sich der Suche nach bahnbrechenden Lösungen für globale Herausforderungen verschrieben hat.

Staatliches Eigenkapital statt Staatsschulden

Die Regierung von Nauru hat das führende internationale Beratungsunternehmen für Investitionsmigration Henley & Partnersbeauftragt, das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program zu konzipieren, einzurichten und durchzuführen. Der Bereich Regierungsberatung des Unternehmens hat die Regierungen von mehr als 20 Ländern in Afrika, Asien, der Karibik, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Ozeanien bei der Konzeption, Einrichtung, Durchführung und Förderung investitionsbezogener Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogramme unterstützt und ausländische Direktinvestitionen in Höhe von mehr als 15 Mrd. USD aufgebracht.

{Seine Exzellenz David Adeang, Präsident der Republik Nauru, dazu: "Investitionsmigration hat sich als wirksamer Mechanismus zur Minderung von Nachhaltigkeitsrisiken und zur Verbesserung der Klimaresilienz erwiesen. Das Programm von Nauru setzt in diesem Bereich neue Maßstäbe, indem es Investitionen direkt in Projekte lenkt, die die Zukunft des Landes sichern und zur Erhaltung der globalen Umwelt beitragen. Naurus innovativer Ansatz ist ein greifbares Beispiel dafür, wie Nationen private Investitionen nutzen können, um dringende Umweltprobleme anzugehen."

Dr. Jürg Steffen, CEO von Henley & Partners, dazu: "Programme für Aufenthalt und Staatsbürgerschaft durch Investitionen unterscheiden sich von schuldenbasierten Finanzierungsansätzen dadurch, dass sie das souveräne Eigenkapital der Staaten, die sie aufnehmen, stärken. Sie erfordern keine Kompromisse oder das Opfern eines strategischen Ziels, um ein anderes zu erreichen. Investitionsmigration ist eine echte, langfristige und nachhaltige Win-Win-Lösung für alle Beteiligten, ob es sich nun um Investoren oder um Nationalstaaten und ihre Bürger handelt. Immer mehr Regierungen erkennen die Vorteile von Aufenthalts- und Staatsbürgerschaftsprogrammen als Mechanismus zur Minderung von Nachhaltigkeitsrisiken durch die Finanzierung von Entwicklungsinitiativen."

Hinweise für Redakteure:

Über das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program

Das Nauru Economic and Climate Resilience Citizenship Program bietet einen unkomplizierten Weg zur Staatsbürgerschaft durch eine direkte Einzahlung in den Treasury Fund of Nauru.

Wichtigste Anforderungen an Bewerber:

Mindestalter von 18 Jahren

Lauterer persönlicher Hintergrund

Nachweis über die Herkunft der Mittel





Beitrag

105.000 USD für einen einzelnen Antragsteller

110.000 USD für eine Familie mit zwei bis vier Mitgliedern

115.000 USD für eine Familie mit fünf oder mehr Mitgliedern

15.000 USD für jedes weitere Geschwisterkind des Hauptantragstellers oder seines Ehepartners

Anmeldegebühr

25.000 USD für einen einzelnen Antragsteller

27.500 USD für eine Familie mit zwei bis vier Mitgliedern

30.000 USD für eine Familie mit fünf oder mehr Mitgliedern





Gebühr für Due-Diligence-Prüfung

10.000 USD für den Hauptantragsteller

7.500 USD für jedes weitere Familienmitglied ab 16 Jahren (Ehepartner, Geschwister, Kind oder qualifizierter anspruchsberechtigter Erwachsener)

Passgebühr

500 USD pro Reisepass, zu zahlen an die Regierung von Nauru





Die Bewerber werden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und müssen zu einem Interview erscheinen. Nach der Genehmigung leisten die Antragsteller den erforderlichen Beitrag, legen den Treueeid auf Nauru ab und erhalten ihre Staatsbürgerschaftsurkunde und ihren nauruanischen Pass.

www.ecrcp.gov.nr

