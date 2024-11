Am deutschen Aktienmarkt sind die Kurse am Dienstagnachmittag noch deutlich eingebrochen. Angeführt von Unternehmen wie Bayer, Brenntag und Siemens verlor der DAX 415 Zähler auf 19.033. Am Mittwoch kann der Index nur leicht zulegen, so dass ein erneuter Test der 19.000 droht. Unternehmensseitig stehen Allianz, Auto1, Heidelberger Druck, Porsche SE, Renk, RTL, RWE, Siemens Energy, Ströer und TAG Immobilien im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...