• Vom Start-up zum großen Bestandhalter deutscher Einzelhandelsimmobilien

• Aktuell 75 Standorte mit rund 26 Mio. € annualisierter Jahresnettomiete

• Rendite von rund 850% für die Investoren der ersten Stunde erzielt





Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) feiert heute ihr 10-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat sich in der letzten Dekade als führender Akteur im Bereich der Akquisition, Entwicklung und Verwaltung von Fachmarktzentren und Einzelhandelsimmobilien etabliert. Mit einem klaren Fokus auf rentable Investitionen und langfristige Mieterbindungen hat sich die DEFAMA als vertrauenswürdiger Partner für Investoren, Einzelhändler und Kommunen erwiesen.





Ein Jahrzehnt erfolgreicher Entwicklung



Gegründet am 13. November 2014 begann die DEFAMA als kleine Immobiliengesellschaft mit dem Ziel, ein Portfolio aus etablierten Fachmärkten und Fachmarktzentren mit bonitätsstarken Filialisten als Ankermietern in kleinen und mittleren Städten aufzubauen. Schnell wuchs der Bestand auf mittlerweile 75 Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 300.000 Quadratmetern. Damit gehört das Unternehmen zu den etablierten Playern im Bereich der Einzelhandelsimmobilien.



"Wir sind stolz darauf, in den vergangenen zehn Jahren einen soliden und erfolgreichen Weg eingeschlagen zu haben", sagt Matthias Schrade, Vorstand der DEFAMA. "Unser Erfolg basiert auf einer klaren Strategie, einer engen Zusammenarbeit mit unseren Mietern sowie der konsequenten Ausrichtung auf langfristige Werte."



Matthias Stich, ebenfalls Vorstand, der DEFAMA, ergänzt: "Ohne unser tolles Team stünden wir nicht da, wo wir heute stehen. Das tägliche große Engagement unserer inzwischen über 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das Fundament unserer Wachstumsstory. Dafür wollen wir uns anlässlich des heutigen Jubiläums herzlich bedanken."





Positive Aktienkursentwicklung und steigende Dividenden



Auch an der Börse ist DEFAMA eine Erfolgsgeschichte. Ungeachtet teils turbulenter Marktphasen hat sich der Börsenkurs von 3,33 € bei der vorbörslichen Kapitalerhöhung und 4,13 € je Aktie bei der Erstnotiz auf aktuell rund 28 € entwickelt. Zudem schüttet DEFAMA seit der Gründung jährlich steigende Dividenden aus, zuletzt 0,57 € je Aktie für das Jahr 2023. Insgesamt haben Investoren der ersten Stunde damit eine Rendite von rund 850% erzielt.





Wichtige Meilensteine der Firmengeschichte



2014: Gründung der DEFAMA durch Matthias Schrade mit dem Ziel, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Erwerb des ersten Fachmarktzentrums in Apolda.



2015: Bereits im ersten vollen Geschäftsjahr wurden weitere fünf Objekte erworben, ein Gewinn erwirtschaftet und eine Dividende gezahlt. Gründung der Tochterfirma IMMA Immobilien Management GmbH für die Verwaltung des eigenen Portfolios.



2016: Nur zwei Jahre nach Gründung erfolgte das Börsenlisting im Freiverkehr der Börse München, der den Grundstein für das weitere Wachstum legte.



2020: Die DEFAMA konnte trotz der COVID-19-Pandemie ihr Portfolio vergrößern, die Funds From Operations (FFO) steigern und mit dem Komplettumbau des Silberberg Center Radeberg ihr bis heute größtes Umbauprojekt erfolgreich abschließen.



2021: Mit dem REWE City Center in Bleicherode zum Doppelten des ursprünglichen Anschaffungspreises schließt DEFAMA den ersten Verkauf ab und erreicht zugleich ein Rekord-Ankaufsvolumen von rund 30 Mio. Euro. Außerdem erweitert die DEFAMA ihre Projektentwicklungskompetenz durch die Berufung von Matthias Stich in den Vorstand.



2023: Zum Jahresbeginn wird mit Kristina Reidemeister eine erfahrene Leiterin für das Asset Management gewonnen und im November zur Geschäftsführerin der IMMA befördert.



2024: Das Portfolio-Volumen erreicht 75 Objekte mit einem Wert von rund 300 Mio. Euro. Durch die Berufung von Dr. Angelus Bernreuther als neuen Head of Business Development wird das Management weiter verstärkt.





Über die Deutsche Fachmarkt AG



Die in Berlin ansässige Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) investiert gezielt in kleine Einzelhandelsobjekte in kleinen und mittleren Städten in Deutschland. Wichtigste Kaufkriterien sind ein oder mehrere bonitätsstarke Filialisten als Ankermieter, möglichst nicht mehr als 10 Mieter und eine Jahresnettomiete von mindestens 100 T€. Angestrebt ist dabei stets eine zweistellige Nettomietrendite.



Erklärtes Ziel von DEFAMA ist es, langfristig einer der größten Bestandshalter von kleinen Fachmarktzentren in Deutschland zu werden. Die DEFAMA-Aktie wird im Spezialsegment m:access der Börse München sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse und auf XETRA gehandelt.





