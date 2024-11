Hamburg (ots) -Als erster Anbieter in Deutschland bietet die BDAE Gruppe im Schulterschluss mit Workplace Options (WPO) denjenigen, die bei dem Spezialisten für Auslandskrankenversicherungen versichert sind, ein Novum: Ab sofort können die Kundinnen und Kunden im EXPAT INFINITY kostenfrei auf Leistungen rund um das psychische und physische Wohlbefinden zugreifen: das Feel Good Package.Einzelpersonen und Familien, die sich fürs Auswandern entschieden haben oder bereits im Ausland leben, stehen vor vielen Herausforderungen. Eine Krankenversicherung, die sie in der Ferne absichert, ist hierfür eine sehr gute Basis - wie beispielsweise die lebenslang und weltweit gültige Auslandskrankenversicherung EXPAT INFINITY. Im Zuge der Partnerschaft mit WPO bietet die BDAE Gruppe, die seit fast drei Jahrzehnten Lösungen für das Leben und Arbeiten im Ausland kreiert, nun ab sofort weitere und ganz besondere Beratungsleistungen für Versicherte im EXPAT INFINITY an - und das über jegliche Ländergrenzen hinweg.Emotionale Unterstützung als Teil des Feel Good PackageZu den Service-Leistungen, die ab sofort für Versicherte im EXPAT INFINITY angeboten werden, gehören Beratungs- und Kriseninterventionsdienste, auf die rund um die Uhr und weltweit zugegriffen werden kann. Eine selbstgesteuerte computergestützte kognitive Verhaltenstherapie (cCBT) als Alternative zu telefonischer und persönlicher Beratung sowie ein sechswöchiges telefonisches Achtsamkeitsprogramm zur Förderung des Wohlbefindens, der Stressbewältigung und Verbesserung der Konzentration sind ebenso Bestandteil des Paketes. Auch individuelle Einzelsitzungen per Telefon oder Video sind enthalten.Praktische Unterstützung in allen LebenslagenDas Leben geht manchmal außerordentliche Wege - und so ist im Zuge des Feel Good Package eine limitierte Anzahl an Sitzungen für persönliche und berufliche Themen wie zum Beispiel die Erreichung von Karrierezielen, Zeitmanagement oder die Bewältigung von Lebensübergängen ebenso im neuen kostenfreien Angebot inkludiert. Rund um die sogenannte Work-Life-Balance im Speziellen, können sich EXPAT-INFINITY-Versicherte zu Themen des alltäglichen Lebens beraten lassen. Auch die Beratungsleistung zur Pflege von Angehörigen oder älteren Menschen sowie die finanzielle und rechtliche Unterstützung ist Teil des gemeinsam von der BDAE Gruppe und WPO angebotenen Pakets. Versicherte können zudem auf eine passende Website, die in 27 Sprachen verfügbar ist und mit aktuellen Artikeln, Webinaren und vielem mehr aufwartet, zugreifen.Über die BDAE GruppeDie BDAE Gruppe bringt seit 1995 international tätige Fachkräfte bzw. Expats, digitale Nomadinnen und Nomaden sowie Vielreisende mit Sicherheit ins Ausland - und das spiegelt sich in einer breiten Produktpalette wider. Mit fast 30 Jahren Erfahrung bietet der Spezialist für Langzeit-Auslandskrankenversicherungen maßgeschneiderte Pakete für Privatpersonen sowie Firmen an, die ihre Mitarbeitende ins Ausland entsenden. Zudem berät die Unternehmensberatung BDAE Consult Personalverantwortliche von Unternehmen bei Rechtsfragen rund um internationale Mitarbeitereinsätze.Für das besondere Konzept der Auslandsversicherungen wurde der BDAE Gruppe 2022 der Assekuranz Award verliehen. Das F.A.Z.-Institut hat das Unternehmen 2024 mit dem Siegel für den besten Service ausgezeichnet, in den Jahren 2019 und 2020 wurde der BDAE überdies zum besten Anbieter von Spezialversicherungen in Deutschland gekürt.Mehr Informationen über die BDAE Gruppe gibt es hier: www.bdae.comÜber Workplace OptionsWorkplace Options (WPO), gegründet im Jahr 1982, ist der weltweit größte unabhängige Anbieter ganzheitlicher Lösungen für das Wohlbefinden. Mit maßgeschneiderten Programmen und einem umfassenden globalen Netzwerk hochqualifizierter Expert*innen unterstützt WPO Menschen dabei, ihr Leben sowohl beruflich als auch privat gesünder, glücklicher und erfüllter zu gestalten. WPO ist der vertrauenswürdige Partner von 57 Prozent der Fortune-500-Unternehmen und bietet erstklassige Betreuung - digital und persönlich - für über 83 Millionen Menschen in 113.000 Organisationen in mehr als 200 Ländern und Regionen.Mehr Informationen über WPO gibt es hier: www.workplaceoptions.com/dePressekontakt:Rebecca Kalisch-KlützPresse & MarketingTel.: +49-40-30 68 74-14E-Mail: rkalisch-kluetz@bdae.comwww.bdae.comOriginal-Content von: BDAE GRUPPE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81896/5907485