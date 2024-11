In einem schwachen Marktumfeld hat die SAP-Aktie gestern 0,5% auf 220,40 EUR abgegeben. Rückblick: Die SAP-Aktie war Ende Oktober zwar bis auf das neue Allzeithoch bei 224,60 EUR gestiegen, kam anschließend jedoch unter Druck und setzte an die obere Begrenzung des "alten" Aufwärtstrendkanals zurück. Dort konnten sich die Notierungen am ...

