Nach den Kursgewinnen vom Montag (+1,2%) setzte der DAX am gestrigen Dienstag um 2,1% auf 19.034 Punkte zurück. Rückblick: Während die deutschen Blue Chips am Montag noch mit einem klaren Kursplus in die neue Woche gestartet waren und in der Spitze bis auf 17 Punkte an das bisherige November-Top aus der Vorwoche (19.564) heranlaufen konnten, ...

