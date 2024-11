München (ots) -- Harald Glööckler stattet alten Wirkungsstätten einen Besuch ab.- Auf dem Wasen trifft Glööckler auf Andrea Berg - der Beginn einer neuen Freundschaft?- "Herr Glööckler sucht das Glück" am 13. November, um 21:15 Uhr bei RTLZWEIModedesigner Harald Glööckler kehrt in seine alte Heimat Stuttgart zurück, wo er eine persönliche Reise in die Vergangenheit startet. Neben dem Besuch seiner alten Stammdisco "Kings Club", sowie seinem ersten Laden, dem "Jeans Garden", soll der Besuch auf dem Wasen ein Highlight darstellen. Doch der wird schon bald von dunklen Wolken überschattet. "Herr Glööckler sucht das Glück" ist am 13. November 2024, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.Harald Glööckler hat Großes vor! Seine Jubiläumsmodenschau soll das Highlight des Jahres werden. Da muss die Mode natürlich Exzellenz ausstrahlen. Gemeinsam mit Freundin Rita reist er deshalb ins Schwabenland, um die Produktion seiner neuen Kreationen genauer unter die Lupe zu nehmen. Uniformen liegen dem Meister am Herzen und genau hier gibt es die beste Manufaktur für seine Vorstellung.Doch der Besuch in Stuttgart und Umland ist nicht nur beruflicher Natur. Harald Glööckler wandelt auch auf alten Pfaden. So stehen der Besuch der ehemaligen Disco "Kings Club" an und ein Abstecher zu seinem alten Laden, dem "Jeans Garden". Erinnerungen werden wach - und dass Harald Glööckler in Stuttgart wie ein Superstar empfangen wird, gefällt ihm natürlich sehr.Einer der Höhepunkte des Heimatbesuches soll die Eintragung ins "Goldene Buch" der Stadt Stuttgart werden. Doch schon bald ziehen dunkle Wolken auf. Hat der Bürgermeister Deutschlands Modekönig Glööckler vergessen? Der Termin wird kurzerhand abgesagt. Wie wird nun das Aufeinandertreffen des Politikers und des Modemachers auf dem Wasen? Die Enttäuschung über die ausbleibende Vorstellung als Ehrengast ist schnell verflogen, denn Glööckler hat bereits ein Auge auf eine weitere prominente Dame geworfen. An seinem Tisch nimmt Andrea Berg Platz, mit der er sich direkt gut versteht. Der Beginn einer neuen Freundschaft?Das Format wird von Yellowstone Productions GmbH produziert. "Herr Glööckler sucht das Glück" - Ausstrahlung am 13. November 2024 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Episoden sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Herr Glööckler sucht das Glück"In der RTLZWEI-Dokusoap "Herr Glööckler sucht das Glück" zeigt sich Harald Glööckler so offen wie nie zuvor. In der zweiten Staffel feiert er das Leben und sein 30-jähriges Show-Jubiläum. Reisen nach Stuttgart oder Ägypten, die Planung einer großen Modenschau - bei allen Highlights des Lebens von Harald Glööckler ist die Kamera hautnah dabei.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5907512