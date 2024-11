Maxhütte-Haidhof (ots) -In Zeiten zunehmender Unsicherheiten ist gesellschaftlicher Zusammenhalt für viele Menschen wichtiger denn je. Laut dem aktuellen Freiwilligensurvey des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend engagieren sich rund 40 Prozent der Deutschen ehrenamtlich - besonders stark in Vereinen, die das soziale Leben vor Ort bereichern. Die Spendeninitiative "Bring dich ein für deinen Verein" von Netto Marken-Discount greift dieses solidarische Miteinander auf und zeigt, wie wichtig selbst kleine Beiträge sein können, um die Gemeinschaft zu stärken. 17 Wochen lang konnten Netto-Kundinnen und Kunden deutschlandweit ihre Einkaufsbeträge an der Kasse aufrunden oder Pfandbons spenden. Insgesamt kamen so, inklusive einer Netto-Unternehmensspende, 750.000 Euro an Spenden für über 2.000 regionale Vereine zusammen.Die Netto-Spendeninitiative 2024 zeigte, was gemeinsames Engagement bewirken kann: Die wirtschaftlichen Herausforderungen für Vereine sind vielerorts spürbar - gestiegene Betriebskosten und begrenzte Finanzierungsmöglichkeiten erschweren das Engagement in der Region. Dank der Spendeninitiative erhielten die Vereine wertvolle finanzielle Entlastung. An drei Verdopplungstagen verdoppelte Netto zudem die Tagesbeträge, um den lokalen Vereinen zusätzlichen Rückhalt zu geben."Als regionaler Nahversorger ist es für Netto von großer Bedeutung, das Vereinswesen zu fördern. Die hohe Spendenbereitschaft unserer Kundinnen und Kunden zeigt eindrucksvoll, wie wichtig Vereine für das soziale Miteinander in den Regionen sind", so Christina Stylianou, Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Netto Marken-Discount.Fortsetzung des Engagements: Spendenaktion für die Tafel DeutschlandNach dem Abschluss der Vereinsaktion startete Netto am 4. November 2024 bis Ende Januar 2025 eine Spendeninitiative in Kooperation mit der Tafel Deutschland. Kundinnen und Kunden können auch hier wieder aufrunden oder ihre Pfandbons spenden. Weitere Information zur Spendeninitiative finden Sie unter Verantwortung, gesellschaftliches und soziales Engagement|Netto Marken-Discount (netto-online.de) (https://www.netto-online.de/ueber-netto/Spenden.chtm).Netto Marken-Discount im Profil:Netto Marken-Discount gehört mit rund 4.350 Filialen, rund 87.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wöchentlich 21 Millionen Kundinnen und Kunden und einem Umsatz von 17,1 Milliarden Euro zu den führenden Unternehmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Mit rund 5.000 Artikeln und einem Schwerpunkt auf frischen Produkten verfügt Netto Marken-Discount über die größte Lebensmittel-Auswahl in der Discountlandschaft. Die Übernahme von Verantwortung gehört zur Netto-Unternehmenskultur - dabei setzt das Handelsunternehmen auf vier Schwerpunkte: Gesellschaftliches und soziales Engagement, faire Zusammenarbeit, schonender Umgang mit Ressourcen sowie die Ausrichtung der Einkaufsstrategie an Nachhaltigkeitsaspekten. Netto ist Partner des WWF Deutschland: Neben dem Ausbau und der Förderung des nachhaltigeren Eigenmarkensortiments arbeitet Netto außerdem entlang der Schwerpunktthemen Klimaschutz, Biodiversität, Süßwasser und Ressourcen daran, den eigenen ökologischen Fußabdruck weiter zu reduzieren. Mit über 5.665 Auszubildenden zählt das Unternehmen zudem zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des deutschen Einzelhandels und besetzt Führungspositionen bevorzugt mit engagierten Talenten aus den eigenen Reihen.Pressekontakt:Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KGChristina StylianouTel.: 09471-320-999E-Mail: presse@netto-online.de, www.netto-online.deOriginal-Content von: Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72216/5907547