Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Anlagestrategie des Aramea Rendite Plus A Fonds (ISIN DE000A0NEKQ8/ WKN A0NEKQ) soll durch die gezielte Auswahl von verzinslichen und sonstigen Anlageinstrumenten umgesetzt werden, so die Experten von Aramea Asset Management.Der Schwerpunkt der Anlage solle auf in Euro ausgestellten Nachranganleihen und Genussscheinen liegen. Anlagen in Fremdwährungen könnten vorgenommen werden. ...

