Duisburg (ots) -Die dritte Demo Night der garage DU hat eindrucksvoll gezeigt, wie nachhaltige Innovationen und Kooperationen den Wirtschaftsstandort Duisburg stärken. Das besondere Ambiente der ehemaligen Galeria Karstadt Kaufhof bot den Rahmen für eine Veranstaltung, die Maßstäbe gesetzt hat. Mit über 120 Bewerbungen und 80 Ausstellenden auf der Innovationsmesse wurden neue Bestmarken aufgestellt und eine inspirierende Plattform für Klima- und Zukunftslösungen geschaffen."Die garage DU führt zusammen, was zusammengehört: aufstrebende Start-ups und erfahrene Unternehmen - eine Mischung, die Duisburg gut tut", sagte Sören Link, Oberbürgermeister der Stadt Duisburg. "Die Demo Night ist die perfekte Bühne für dieses Erfolgsmodell.""Die garage DU steht für Wandel und Wachstum unseres Wirtschaftsstandortes", betonte Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der veranstaltenden Duisburg Business & Innovation GmbH (DBI). "Auf der Demo Night wurden sowohl nachhaltige Geschäftsmodelle ausgezeichnet als auch vielversprechende Partnerschaften initiiert. Mit unserer neuen Gründerberatung verstärken wir unser Engagement für den Gründungsstandort Duisburg."Besondere Höhepunkte vor über 400 Gästen bildeten die Keynotes von Tech-Leaderin Annahita Esmailzadeh und Rapper und Unternehmer Eko Fresh, die durch inspirierende Perspektiven und Praxisbeispiele zeigten, wie Wirtschaftserfolg und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbunden werden können. Talk-Panels zu innovativen Trends rundeten das Programm ab.Die Gewinner der begehrten garage DU-3D-Awards:- Kategorie "Impact Local": R3leaf aus Leipzig, die mit ihrer Software Nachhaltigkeitsanforderungen an Bestandsgebäude automatisieren - ausgezeichnet für den größten Mehrwert für Duisburg, in Kooperation mit Duisburger Hafen AG - duisport .- Kategorie "Impact Global": Aerolight aus Duisburg, die eine besonders nachhaltige Fassadendämmung entwickelt haben - für den bedeutenden Nutzen für Duisburg und die Welt, unterstützt durch die GEBAG Duisburger Baugesellschaft.- Kategorie "Big Foot": Kubion aus Osnabrück, die kamerabasierte Individuallösungen für Prozessüberwachung und Qualitätsanalyse entwickeln - prämiert für den bemerkenswerten Fortschritt der letzten fünf Monate, in Partnerschaft mit der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV).Stimmen der Partner:"Seit Jahren inspirieren uns Start-ups mit visionären Ideen. Auch in diesem Jahr begeistern sie uns mit bahnbrechenden Innovationen", sagte Thomas Patermann, Sprecher der Geschäftsführung der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.Marcus Wittig, Vorsitzender der Geschäftsführung der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV), fügte hinzu: "In diesem Jahr haben wir vier Challenges in verschiedenen Bereichen der DVV angeboten und spannende Matches mit Start-ups erzielt."Die Sparkasse Duisburg, erstmals mit eigenen Challenges vertreten, zog ebenfalls eine positive Bilanz. "Die starke Resonanz zeigt, dass die Sparkasse Duisburg ein attraktiver Partner für Start-ups ist", so Joachim K. Bonn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Duisburg."Die Rekordzahl an Bewerbungen zeigt, dass wir mit unseren Themen den Nerv der Zeit treffen", ergänzte Winand Schneider, Geschäftsführer der GEBAG.Markus Bangen, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG - duisport, fasste zusammen: "Herausforderungen annehmen. Ziele erreichen. Zukunft gestalten. Die Demo Night der garage DU, die wir gemeinsam mit unserer Tochter startport unterstützen, ist dafür der perfekte Ausgangspunkt."Ein starkes Netzwerk für nachhaltige Wirtschaft und InnovationDie garage DU setzt auf die Zusammenarbeit von etablierten Unternehmen und wirkungsorientierten Start-ups. Das Format stärkt die regionale Wirtschaft und treibt Innovationen voran. Ein besonderer Dank gilt den Partnern Sparkasse Duisburg, Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft, Wirtschaftsbetriebe Duisburg, GEBAG Duisburger Baugesellschaft und Duisburger Hafen (duisport) sowie den Unterstützern Stadt Duisburg, der Innovationsplattform startport, König Pilsener und Sinalco.