Zürich - An den Devisenmärkten neigt der US-Dollar weiter zur Stärke. Der Euro fiel zum US-Dollar phasenweise unter 1,06. Aktuell warten die Marktteilnehmer auf die US-Inflationsdaten für den Oktober, die am Nachmittag anstehen. Zuletzt wurde das EUR/USD-Paar mit 1,0622 wieder knapp über der Marke von 1,06 gehandelt. Zwischenzeitlich am Morgen und bereits am Vorabend war das Paar knapp unter die Marke gefallen und hat bei 1,0593 auch ein neues Jahrestief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...