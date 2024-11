EQS-News: Andera Partners / Schlagwort(e): Expansion/Personalie

ANDERA PARTNERS SETZT INTERNATIONALE EXPANSION FORT UND ERÖFFNET BÜRO IN MADRID



13.11.2024 / 13:00 CET/CEST

PARIS & MADRID, 13. NOVEMBER 2024 - Andera Partners, ein führendes europäisches Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von über €4,3 Milliarden, gab heute die Eröffnung eines Büros in Madrid unter der Leitung von Gonzalo Boada bekannt, der die Private-Equity-Strategie in Spanien verantworten wird.

Gonzalo Boada verstärkt Andera Partners als Director im MidCap-Team, das sich auf mittelständische Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 50 und 500 Millionen Euro spezialisiert hat und deren Wachstum sowie Internationalisierung vorantreibt. In Spanien konzentriert sich Andera Partners insbesondere auf die Bereiche Business Services, Technologie, Gesundheitswesen sowie Nischenbranchen.

Andera Partners, vor mehr als 20 Jahren in Paris gegründet, zählt heute zu den führenden Private-Capital-Investmentgesellschaften Europas. Andera Partners ist seit knapp 20 Jahren in Deutschland und Belgien und seit über 14 Jahren in Italien aktiv. Mit der Expansion nach Spanien geht das Unternehmen den nächsten Schritt seiner internationalen Wachstumsstrategie. Boada wird die Aktivitäten auf dem spanischen Markt leiten und das Büro in Madrid in den kommenden Jahren auf- und ausbauen.

Die Eröffnung des Büros in Madrid wird die Möglichkeiten von Andera in Spanien erweitern, wo das Unternehmen bereits 20 Investitionen (einschließlich Add-Ons) über verschiedene Investmentvehikel getätigt hat. Im Jahr 2015 investierte Andera Life Sciences, das Venture-Capital-Team mit Fokus auf Biotechnologie und Medizintechnik, in Sanifit, ein Unternehmen, das sich auf Gefäßverkalkung spezialisiert. Sanifit wurde später an Vifor Pharma verkauft. 2017 folgte eine Investition in MedLumics, das auf kardiologische Medizingeräte ausgerichtet ist. Im Jahr 2023 erwarb Andera Infra, das auf grüne Infrastruktur spezialisierte Team, eine Minderheitsbeteiligung an Ingenostrum, einem Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien und die Entwicklung von Rechenzentren. Im Oktober 2024 gab Andera MidCap die Übernahme des Zeitarbeitsunternehmens Meditempus durch sein Portfoliounternehmen Mistertemp bekannt, und das Mezzanine-Finanzierungsteam Andera Acto unterstützte die Group ADF bei der Übernahme von Grupo DGH, einem Anbieter von Ingenieur- und industriellen Wartungsdienstleistungen.

Gonzalo Boada, zuvor bei H.I.G. Capital, verfügt über umfassende Erfahrung im Private-Equity-Sektor und hat an zahlreichen Transaktionen mitgewirkt, darunter dem Verkauf des in Valencia ansässigen Badmöbelunternehmens Royo an die Roca-Gruppe sowie dem Carve-out der STH-Gruppe, einer Sparte für Armaturen und verwandte Produkte, vom börsennotierten niederländischen Unternehmen Aalberts. Er hat einen MBA-Abschluss der Harvard University und ein Doppeldiplom in Jura und Betriebswirtschaft der Universidad Pontificia Comillas (ICADE). Seine Karriere begann er bei der Boston Consulting Group, nachdem er zuvor das Unternehmen ePark geleitet hatte.

Gonzalo Boada kommentierte: "Ich freue mich sehr, Teil von Andera Partners zu werden und die Expansion nach Spanien zu leiten. Die Expertise von Andera bei anorganischen Wachstumsprojekten und Internationalisierung sowie die Flexibilität, sich sowohl mit Mehrheits- als auch Minderheitsbeteiligungen zu engagieren, machen das Unternehmen zum idealen Partner für Managementteams, die auf Wachstum setzen."

Laurent Tourtois und Raphaël Wisniewski, Co-Managing Partner bei Andera Partners, ergänzten: "Die Eröffnung unseres Büros in Madrid ist ein wichtiger Schritt für das Wachstum von Andera Partners. Das Engagement von Andera auf dem spanischen Markt ist stark, und wir freuen uns darauf, unsere Aktivitäten in einer der dynamischsten Volkswirtschaften innerhalb der Europäischen Union auszubauen. Während wir unsere Expansion in ganz Europa fortsetzen, heißen wir Gonzalo Boada bei uns willkommen und sind überzeugt, dass sein Talent und seine Erfahrung eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein werden."

ÜBER ANDERA PARTNERS

In den vergangenen 20 Jahren hat sich Andera Partners als eine der führenden europäischen Beteiligungsgesellschaften im Bereich Private Capital etabliert. Die Teams von Andera Partners verwalten €4,3 Milliarden an Investments in den Bereichen Life Sciences (Andera Life Sciences), Wachstums- und Buyout-Kapital (Andera MidCap, Andera Expansion/Croissance, Andera Co-Invest), Sponsorless Private Debt (Andera Acto) sowie ökologische Transformation (Andera Infra).

Andera Partners hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen und deren Management zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, starkes und nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Die Zusammenarbeit zwischen den Portfoliounternehmen und unseren Teams, getragen von gemeinsamen Werten, zeichnet Andera Partners aus und bringt unseren Investoren einen spürbaren Mehrwert. Gemeinsames Engagement als Grundlage für Leistung - das ist die "Power of And" und prägt die DNA von Andera Partners.

Andera Partners mit Sitz in Paris und Niederlassungen in Antwerpen, Madrid, Mailand und München befindet sich vollständig im Besitz seiner mehr als 115 Mitarbeiter, darunter 72 Investmentspezialisten. Andera Partners ist als Kommanditgesellschaft strukturiert und wird operativ von einem Vorstand aus 13 Partnern geführt.



www.anderapartners.com



MEDIENKONTAKTE

Andera Partners

Nicolas Delsert - n.delsert@Anderapartners.com - +33 6 22 67 71 17

MC Services AG

Dr. Cora Kaiser - andera@mc-services.eu - +49 89 210 228 60

Bien Commun Advisory

Bénédicte Debusschere - b.debusschere@bcadvisory.fr - + 33 6 48 56 70 71

Grupo Albión

Gonzalo Delgado - gdelgado@grupoalbion.net

Raquel Almira - ralmira@grupoalbion.net

