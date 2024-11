HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jenoptik von 39 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der bislang geringe Auftragseingang im zweiten Halbjahr deute auf niedriges bis ausbleibendes Wachstum im neuen Jahr hin, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2025 werde für das Technologieunternehmen ein weiteres Jahr des Übergangs werden./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601