GBC AG unterstützt erneut das Thema ESG/Nachhaltigkeit als Partner des Wiener Impact Investment Forums am 21. November 2024



13.11.2024

Augsburg, 13. November 2024 - Seit 2015 trifft sich die Financial Community regelmäßig in Wien auf den Impact Investment Foren, Real Estate Salons und Kapitalmarktkonferenzen von der Advantage Family Office GmbH. Zum Siebenten Wiener Impact Investment Forum am 21. November 2024 im Hotel Bristol werden rund 90 Family Offices, Institutionelle Investoren, Impact-Experten und Unternehmer erwartet.



Diese Veranstaltungsreihe verfolgt das Ziel, Family Offices, Stiftungen, institutionelle Investoren und Unternehmer unabhängig, umfassend und auf hohem Niveau über Impact Investing zu informieren und eine professionelle Plattform in Wien zu bieten, wo Investoren mit internationalen Pionieren und Impact Experten diskutieren können. Neben Keynotes und Podiumsdiskussionen mit österreichischen und internationalen Family Offices werden verschiedene Unternehmen ihre Geschäftsmodelle vorstellen.



Speaker Podiumsdiskussionen:

- Dagmar Nixdorf (Nixdorf Kapital AG)

- Sven Simonis (SUSI Partners AG)

- Nora Schulte (GENUI)

- Florian Bauer (Erste Stiftung)

- Axel A. Brahm (Erzbistum Hamburg)

- Antonis Schwarz (Good Move Initiatives)

- Christian Wiehenkamp (Perpetual Investors)

- Sandor Habsburg-Lothringen (Habsburg Advisory Trust)

- Susanne Bregy (Bundesinitiative Impact Investing)

- Christin ter Braak-Forstinger (Chi Impact Capital)



Unternehmenspräsentationen / Keynotes:



- SUSI Partners AG

- Erste Social Finance

- Franklin Templeton

- Mercaton Group

- Klima- und Energiefonds

- Forum Nachhaltige Geldanlagen

- Leythiums

- fairesNetz Phi GmbH



Weitere Teilnahmen von Kanton Nidwalden, Preqin, Engagement Global, Industriellenvereinigung, AMG Critical Materials, Max von Bredow Baukultur, capiton, LGT Capital Partners und vielen mehr.



Das Programm finden Sie am folgenden Link:

drive.google.com/file/d/1zVSFoOjxBpOARXAhDX5DG4nkcYpYkczA/view



Anmeldungen für Investoren und weitere Teilnehmer bis spätestens 18. November 2024 unter www.familyoffice.at/impact



Weitere Informationen auch auf LinkedIn:

www.linkedin.com/events/seventhviennaimpactinvestmentfo7233801757598859264/



"Das Thema ESG ist ein immens wichtiges Thema und unser Haus, die GBC AG, beschäftigt sich seit Jahren mit der Nachhaltigkeit im Mittelstand. So zeigen unsere jährlichen Umfragen unter mittelständischen börsennotierten Gesellschaften, dass sowohl die ökonomische als auch ökologische und soziale Nachhaltigkeit einen sehr hohen Stellenwert besitzt.", so Manuel Hölzle, Vorstand und Chefanalyst der GBC AG. "Jetzt gilt es, dies auch noch stärker gegenüber Investoren zu kommunizieren. Hierfür bietet die Konferenzreihe Wiener Impact Investment Forum eine perfekte Plattform", so Hölzle weiter.



"Viele Investoren in Österreich stellen den Impact ihrer Investitionen immer mehr in den Fokus, doch besteht dennoch - mit Blick in deren Portfolien - ein sehr großer Nachholbedarf. Daher veranstalten wir nun bereits zum siebenten Mal sehr erfolgreich diese Fachkonferenz zum Thema Impact Investing, an der erfolgreiche internationale Impact Investoren und Pioniere wie beispielsweise Brigitte Mohn von der Bertelsmann Stiftung, Prinz Michael von Liechtenstein oder Stefan Piëch teilnahmen. Als Pionier in Österreich für Impact-Investorenkonferenzen ist es uns ein besonderes Anliegen, Impact Investments als Mainstream in Österreich zu etablieren", informiert die Veranstalterin Sabine Duchaczek, Gründerin und Geschäftsführerin von der Advantage Family Office GmbH.



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser in Deutschland und erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Als eigentümergeführtes Unternehmen kennt die GBC AG die Finanzierungsbedürfnisse des deutschen Mittelstandes und ist ein unabhängiger und verlässlicher Partner bei allen Fragestellungen rund um den Kapitalmarkt. Die GBC AG ist seit Jahren Capital Markets Partner der Deutschen Börse, Emissionsexperte der Börse München, Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf und Capital Market Coach der Wiener Börse. So umfasst das Leistungsspektrum der GBC AG Kapitalmarkt- & Finanzierungsberatung, Unternehmensanalysen & Research, sowie Kapitalmarktkonferenzen.



Die 100% Tochtergesellschaft GBC Kapital GmbH ergänzt die Leistungen in der Gruppe um das Corporate Finance in den Bereichen Platzierung & Vermittlung von Anleihen und Aktien.



Über Advantage Family Office

Seit 2015 veranstaltet Advantage Family Office den Wiener Real Estate Salon, das Wiener Impact Investment Forum, die Wiener Kapitalmarktkonferenzen sowie Investoren-Lunch-Präsentationen in der DACH-Region. Diese Konferenzen sind die erste und einzige Finance-Plattform für Family Offices und Institutionelle Investoren in Österreich mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk. Nach 100 erfolgreich organisierten Investorenveranstaltungen waren mehr als 600 Unternehmen und 6.000 Investoren aus der DACH-Region, Liechtenstein, Monaco, UK, Israel und Hongkong zu Gast. Weitere Informationen unter www.familyoffice.at



Kontakt

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

Email: office@gbc-ag.de



