Plymouth Meeting, Pa. (ots/PRNewswire) -Neue NCCN-Richtlinien für Patienten: Raucherentwöhnung zeigt erreichbare und aufbauende Optionen auf, die Menschen mit Krebs in die Lage versetzen, bessere Gesundheitsergebnisse zu erzielen.Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-ein Zusammenschluss führender Krebszentren- gab heute die Veröffentlichung einer neuen Patientenrichtlinie bekannt, die krebskranken Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, wichtige Unterstützung und Anleitung bietet. Fortgesetztes Rauchen erhöht das Risiko, weitere Krebsarten zu entwickeln, verringert die Wirksamkeit der Behandlung, verschlimmert die Nebenwirkungen der Behandlung und wird mit einer kürzeren Überlebenszeit in Verbindung gebracht. Die neuen NCCN Guidelines for Patients®: Raucherentwöhnung erklärt, wie man die vorhandenen Hilfsmittel am besten einsetzt, um endgültig mit dem Rauchen aufzuhören. Die Informationen konzentrieren sich zwar auf Strategien zur Raucherentwöhnung bei Menschen mit Krebs, sind aber auch für Raucher nützlich, bei denen keine Krebsdiagnose gestellt wurde."Für jeden Krebspatienten, der zum Zeitpunkt der Diagnose oder zu einem beliebigen Zeitpunkt während seiner Krebserkrankung raucht, ist das Aufhören absolut möglich. Früher aufzuhören ist besser, aber jeder Zeitpunkt hilft", sagte Peter G. Shields, MD, des Ohio State University Comprehensive Cancer Center - James Cancer Hospital und Solove Research Institute. Dr. Shields ist Vorsitzender des NCCN-Gremiums für klinische Praxisleitlinien in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) für Raucherentwöhnung, das evidenzbasierte, auf einem Expertenkonsens basierende Empfehlungen für Leistungserbringer entwickelt. "Indem wir den Patienten dieselben Informationen an die Hand geben, die auch Ärzte verwenden, wollen wir die Raucherentwöhnung zu einem erreichbaren Ziel machen, selbst für diejenigen, die in der Vergangenheit Schwierigkeiten hatten. Die Raucherentwöhnung erfordert die aktive Mitarbeit sowohl des Patienten als auch des Gesundheitsdienstleisters. Diese Patientenleitlinien sind so wichtig, um diesen Kreislauf zu schließen und den besten Erfolg zu erzielen.Die NCCN-Leitlinien für Patienten: Raucherentwöhnung bietet eine neue Perspektive und neue Hoffnung für diejenigen, die bereits erfolglos versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören, und für diejenigen, die aufhören wollen, aber noch keine ersten Schritte unternommen haben. Das Buch verfolgt einen ermutigenden, urteilsfreien Ansatz, der anerkennt, dass Ausrutscher und Fehltritte üblich sind und dass eine Kombination von Therapien und nicht eine Einheitslösung oft der Schlüssel zum Erfolg ist. Sie enthält mehrere evidenzbasierte Optionen, darunter Einzelheiten zur Nikotinersatztherapie (NRT), zur Verhaltenstherapie und zu nikotinfreien Medikamenten.Die NCCN-Leitlinien für Patienten: Raucherentwöhnung können online unter NCCN.org/patientguidelines oder über die NCCN Patient Guides for Cancer App, dank der Finanzierung durch die NCCN Foundation® kostenlos eingesehen oder heruntergeladen werden. Gedruckte Versionen sind gegen eine Schutzgebühr bei Amazon.com erhältlich. In Kürze wird auch eine spanische Version erscheinen."Krebskranke Menschen wissen, wie wichtig es ist, mit dem Rauchen aufzuhören, aber die Sucht ist stark. Diese NCCN-Leitlinien für Patienten sind so konzipiert, dass sie die Patienten aktiv in ihre eigene Behandlung einbeziehen und die Raucherentwöhnung zu einem kooperativen, wechselseitigen Gespräch zwischen Patient und Betreuern und ihrem Behandlungsteam machen", fügte Dr. Shields hinzu. "Sie bieten leicht verständliche Hilfsmittel und die nötige Unterstützung, um diese schwierige Reise zum Erfolg zu führen."Menschen mit Krebs haben mehr als genug Stress in ihrem Leben", bemerkte Patrick Delaney, Executive Director der NCCN Foundation. "Sie und ihre Ärzte sind in erster Linie damit beschäftigt, den Krebs selbst zu bekämpfen. Wir hoffen, dass diese neue Patientenleitlinie ein zusätzliches Hilfsmittel sein kann, das den Menschen zeigt, dass sie Optionen haben, mit dem Rauchen aufzuhören, auch wenn sie sich auf andere medizinische Behandlungen konzentrieren."Die vollständige Bibliothek der NCCN-Leitlinien für Patienten umfasst mehr als 70 kostenlose Bücher, die Menschen mit Krebs und deren Angehörige mit leicht verständlichen Informationen über Prävention, Screening, Diagnose, Behandlung und unterstützende Pflege für fast jede Krebsart versorgen. Sie haben im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen erhalten und sind weithin als vertrauenswürdige Quelle für kostenlose Gesundheitsinformationen im Internet anerkannt.Weitere supportive care Themen, die in den NCCN-Leitlinien für Patienten behandelt werden, sind der Umgang mit Müdigkeit, Stress oder Übelkeit und Erbrechen während der Krebsbehandlung. Unter NCCN.org/patients finden Sie alle Bücher und andere Informationsangebote in mehreren Sprachen.Um die NCCN-Patientenrichtlinien, Patienten-Webinare und andere kostenlose Ressourcen für Menschen mit Krebs und ihre Betreuer zu unterstützen, besuchen Sie NCCN.org/foundation.Über das National Comprehensive Cancer Network Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. Das NCCN setzt sich für die Verbesserung und Ermöglichung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung ein, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) bieten transparente, evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Dienstleistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN-Leitlinien für Patienten® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.Über die NCCN-Stiftung Die NCCN-Stiftung unterstützt Menschen mit Krebs und ihre Betreuer, indem sie unvoreingenommene fachliche Beratung von den weltweit führenden Krebsexperten durch die Bibliothek der NCCN-Leitlinien für Patienten® und andere Ressourcen zur Patientenaufklärung bereitstellt. Die NCCN Foundation setzt sich auch für die Förderung der Krebsbehandlung ein, indem sie vielversprechende junge Forscher an der Spitze der Krebsforschung finanziert. Weitere Informationen über die NCCN-Stiftung finden Sie unter nccnfoundation.org.Medienkontakt:Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2551796/Quitting_Smoking.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neue-evidenzbasierte-informationen-des-nccn-bieten-greifbare-und-moralische-unterstutzung-fur-menschen-die-versuchen-mit-dem-rauchen-aufzuhoren-302300013.htmlOriginal-Content von: National Comprehensive Cancer Network, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125717/5908027