FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 10500 Pence belassen. Er habe nach insgesamt ordentlichen Quartalszahlen des Pharmakonzerns sein Bewertungsmodell überarbeitet, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein relativ konservatives Szenario für China erscheine nun eingepreist. Zudem habe sich Astrazeneca relativ zuversichtlich zu einer Fortsetzung des starken Umsatzwachstums im kommenden Jahr geäußert und erwarte auch eine gewisse Margenverbesserung./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 08:09 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB0009895292