ROUNDUP 2: RWE rechnet mit geringeren Investitionen - Aktienrückkauf begeistert

ESSEN - Die sich verändernde politische Landschaft in den USA und wohl auch in Deutschland stimmt den Energiekonzern RWE mit Blick auf Investitionen in den Ökostromausbau vorsichtiger. Einen Teil des Kapitals will der Konzern stattdessen in den Rückkauf eigener Aktien stecken, wie er am Dienstagabend in Essen bekannt gab. Für die Gewinnentwicklung im laufenden Jahr wurde das Management zudem optimistischer. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.

ROUNDUP: Siemens Energy erhöht Mittelfristziele - Kurssprung auf Rekordhoch

MÜNCHEN - Der Energietechnikkonzern Siemens Energy geht nach einer starken Entwicklung mit Zuversicht in das neue Geschäftsjahr. Umsatz und operative Rentabilität sollen sich 2024/25 weiter deutlich verbessern. Vor allem das Gas- und Netzgeschäft dürften dabei für auskömmliche Margen sorgen. Das Windkraftgeschäft Gamesa hinkt jedoch weiter hinterher. Seine Ziele für 2027/28 erhöhte der Konzern zudem teils kräftig. An der Börse führte dies zu einem Kurssprung und einem Rekordhoch.

ROUNDUP: Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway schlägt Grubhub los - Kurssprung

AMSTERDAM - Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway stößt ihren milliardenschweren Zukauf Grubhub wieder ab. Das ist zwar ein deutliches Minusgeschäft, wird von Investoren aber dennoch positiv aufgenommen, denn das wettbewerbsintensive Nordamerika-Geschäft hatte sich zu einem Problem für den Essenslieferanten entwickelt. Die Aktie legte am Mittwoch deutlich zu.

ROUNDUP: Online-Autohändler Auto1 hebt Gewinnprognose und Anlegerlaune

BERLIN - Der Online-Autohändler Auto1 kommt beim Bemühen um stabile schwarze Zahlen voran und hebt seine Gewinnprognose erneut an. "Unser drittes Quartal war außerordentlich erfolgreich", sagte Vorstandschef und Mitgründer Christian Bertermann am Mittwoch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. "Basierend auf den starken Wachstumszahlen und unserem sehr guten Momentum in allen Geschäftsbereichen heben wir die Prognose für das Gesamtjahr 2024 für alle Kennzahlen an." Seine Zuversicht sprang auf die Anleger über, die im SDax notierte Aktie legte nach dem überraschend starken dritten Quartal deutlich zu.

ROUNDUP: Allianz wird trotz Naturkatastrophen optimistischer - Aktie legt zu

MÜNCHEN - Die Allianz wird trotz etlicher Naturkatastrophen im Sommer optimistischer für das laufende Jahr. Der operative Gewinn dürfte nun 14,8 bis 15,8 Milliarden Euro erreichen und damit die obere Hälfte der bisher angepeilten Spanne, erklärte Vorstandschef Oliver Bäte am Mittwoch in München. Im dritten Quartal schlugen Naturkatastrophen bei dem Versicherer nur halb so teuer zu Buche wie ein Jahr zuvor. Auch dank höherer Prämien verdiente die Allianz vor allem im Schaden- und Unfallgeschäft mehr als von Analysten erwartet. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten zunächst gut an.

ROUNDUP: RTL verhaltener wegen mauer Werbeeinnahmen - Aktie auf Rekordtief

LUXEMBURG - Der anhaltend maue TV-Werbemarkt und fehlende Umsätze aus der Produktion mit Inhalten drücken auf die Stimmung bei der RTL-Gruppe . Zudem schlagen hohe Programmkosten auf den Verdienst durch. Konzernchef Thomas Raabe schätzt nun die Umsatz- und Gewinnperspektiven für das Jahr pessimistischer ein. An der Börse sorgte das für lange Gesichter. Die Aktie knickte am Mittwoch auf ein Rekordtief ein

ROUNDUP: Hohe Rüstungsnachfrage stützt Panzergetriebehersteller Renk

AUGSBURG - Der Panzergetriebe-Hersteller Renk profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern. Umsatz und operatives Ergebnis stiegen in den ersten neun Monaten, dabei lief es im vergangenen Jahresviertel für die Augsburger noch besser als am Markt gedacht. "Mit dem dritten Quartal haben wir unsere Position in einem wachsenden Markt weiter gefestigt und die Weichen für ein starkes Jahresergebnis gestellt", sagte Konzernchefin Susanne Wiegand zur Zahlenvorlage am Mittwoch. Zudem sitzt das Management auf einem rekordhohen Auftragsbestand von 4,8 Milliarden Euro. Das Management sieht sich auf dem Weg zu seinen Jahresprognosen - diese hält mancher Analyst allerdings für ambitioniert.

ROUNDUP: Deutsche Pfandbriefbank sieht Talsohle erreicht - Aktie legt zu

GARCHING - Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) erwartet für die nahe Zukunft noch keinen Aufschwung im kriselnden Gewerbeimmobilienmarkt. Einen weiteren Preisverfall erwartet der neue Vorstandschef Kay Wolf zwar nicht. Dennoch hält sich das Institut beim Abschluss neuer Kredite weiter zurück und rechnet für das laufende Jahr mit weniger Neugeschäft als zuvor geplant. Nach dem herben Gewinneinbruch von 2023 sieht Wolf die Bank immerhin auf Kurs, ihr Vorsteuerergebnis wie angekündigt deutlich zu steigern. An der Börse sorgten die Nachrichten für Erleichterung.

ROUNDUP: VW besiegelt Partnerschaft mit Rivian



WOLFSBURG/PALO ALTO - Volkswagen hat die Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Tesla -Herausforderer Rivian besiegelt. 2027 sollen die ersten Fahrzeuge auf Basis der neuen Elektro-Architektur anrollen, wie Konzernchef Oliver Blume zum Start des Gemeinschaftsunternehmens im kalifornischen Palo Alto ankündigte. Die Investition in das Projekt stockte VW noch einmal auf: 5,8 Milliarden US-Dollar (5,5 Mrd Euro) wollen sich die Wolfsburger die Zusammenarbeit kosten lassen, 800 Millionen Dollar mehr als bisher geplant. Mit dem Gemeinschaftsunternehmen soll VW dann Zugriff auf die Elektro- und Softwarearchitektur der Amerikaner erhalten.

ROUNDUP: TAG Immobilien schreibt wieder schwarze Zahlen - Jahresziele für 2025

HAMBURG - TAG Immobilien hat es in den ersten neun Monaten des Jahres dank stabiler Vermietungen und zahlreicher Verkäufe zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Unter dem Strich stand ein Gewinn von gut 30 Millionen Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von knapp 275 Millionen Euro angefallen. Zudem blickt das Management etwas zuversichtlicher auf die operative Gewinnentwicklung 2024 und gab einen Ausblick auf 2025. Die Aktie gab im frühen Handel um rund zwei Prozent nach. Allerdings hat sich das Papier in den vergangenen Monaten deutlich verteuert. Seit dem Jahreswechsel steht ein Kursplus von knapp 16 Prozent zu Buche.

ROUNDUP: Heidelberger Druckmaschinen nimmt Lohnkosten in den Blick - Kursrutsch

HEIDELBERG - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen zeigt sich dank der Aufträge von der Branchenmesse Drupa zuversichtlich für das restliche Geschäftsjahr. "Heidelberg startet in ein sehr starkes zweites Halbjahr", sagte der neue Unternehmenschef Jürgen Otto am Mittwoch bei Vorlage der Zahlen für die ersten sechs Monate des Jahres. Das Unternehmen erhöhe die Auslastung seiner Kapazitäten, um das Auftragspolster im dritten und vierten Quartal zügig und gewinnbringend abarbeiten zu können. Das geplante Umsatzvolumen im Neumaschinengeschäft sei bereits mit Aufträgen nahezu abgedeckt.



Weitere Meldungen



-VW-Dachholding Porsche SE ebenfalls mit Gewinneinbruch -Biontech übernimmt chinesische Biotechnologie-Firma

-ROUNDUP: Callcenter und Asambeauty bremsen Ströer - Außenwerbung weiter stark -RWE-Finanzchef sieht Verzögerungen bei geplanten Investitionen in Erneuerbare -Helaba wird ehrgeiziger: Milliardengewinn angepeilt

-Oldtimer-Markt in Deutschland stagniert: 'Leute halten ihr Geld zusammen' -ROUNDUP: Vossloh beschafft sich Geld für Sateba-Kauf - Aktie unter Druck -Ford schickt Kölner Beschäftigte in Kurzarbeit

-Spotify überrascht mit Kundenwachstum - Aktienkurs steigt kräftig -Givaudan: Explosion in US-Fabrik fordert zwei Tote und mehrere Verletzte -Meta: Weniger personalisierte Werbung auf Facebook und Insta -Noch nie hat der Mensch so viel Öl, Gas und Kohle verbrannt wie 2024 -ROUNDUP: Bahn nimmt Millionen mit Verkauf von Grundstücken ein -Gewerkschaft: Deutlich mehr Geld für Dachdecker in Deutschland -ROUNDUP 2/Porto steigt: Brief kostet 95 Cent - Postkarte bald so teuer wie Brief -RWE-Vorstand: Elektrolyseur-Ausbauziele kaum zu erreichen -Nach Trump-Sieg: Mehr Bestellungen der 'Pille danach' -Start-up DeepL führt Live-Übersetzungen ein°



